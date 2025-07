Das Neckarfest des Kammerorchesters in Bad Cannstatt war ein Fest, das zeigte, was möglich ist, wenn das Rilling-Areal ein Konzertforum wäre. Ja, wenn ...

Jan Sellner 14.07.2025 - 07:26 Uhr

„Bitte leise, wir haben was ganz Zartes vorbereitet!“, ruft eine Geigerin in den blau beleuchteten, riesigen Keller der ehemaligen Sektkellerei Rilling hinein. Langsam verstummen die vielen Zuhörer, die sich für diesen Auftritt unter Tage begeben haben. Als alles leise ist, spielen Schülerinnen und Schüler des Kepler-Gymnasiums, die sich in einem großen Kreis aufgestellt haben, ihre Wassermusik.