„Wir wollen baden“ ist der erklärte Wunsch des Vereins Neckarinsel. Die Gegenargumente der Stadt Stuttgart sind eindeutig. Abgehakt ist das Thema damit aber noch nicht.

Wenn man Tim Schaffarczik ein paar Tage nach der Sitzung fragt, ob er das große Ziel jetzt abgehakt hat, sagt er: nein. „Es dauert einiges an Zeit, aber muss einfach mal anfangen.“ Er gehört zu denen, die das Flussbaden in Stuttgart etablieren wollen. Und dazu muss man wissen: Aktuell findet man am Neckarufer in Stuttgart so gut wie keine Stelle, an der man auch bloß die Füße in den Fluss tunken kann.