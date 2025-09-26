Neckarpark in Bad Cannstatt Interimsgebäude zu teuer – wie es mit der Kulturinsel jetzt weitergeht
Die Kulturinsel Stuttgart bangt um ihr geplantes Interimsgebäude. Wegen gestiegener Kosten sucht die Stadt nach einer günstigeren Lösung.
Die Aufregung war groß, als Mitte September ein offizielles Schreiben der Stadtverwaltung bei der Kulturinsel einging. Darin wurde dem Team mitgeteilt, dass das ursprünglich geplante Interimsgebäude in seiner bisherigen Form nicht mehr realisiert werden könne – aufgrund erheblicher Kostensteigerungen. Stattdessen solle nun entweder eine deutlich kostenreduzierte Variante umgesetzt oder eine alternative Lösung gesucht werden. So berichtet es der Geschäftsführer der Kulturinsel, Joachim Petzold.