Neckarpark in Bad Cannstatt: Interimsgebäude zu teuer – wie es mit der Kulturinsel jetzt weitergeht

Die Aufregung war groß, als Mitte September ein offizielles Schreiben der Stadtverwaltung bei der Kulturinsel einging. Darin wurde dem Team mitgeteilt, dass das ursprünglich geplante Interimsgebäude in seiner bisherigen Form nicht mehr realisiert werden könne – aufgrund erheblicher Kostensteigerungen. Stattdessen solle nun entweder eine deutlich kostenreduzierte Variante umgesetzt oder eine alternative Lösung gesucht werden. So berichtet es der Geschäftsführer der Kulturinsel, Joachim Petzold.

Die Vorgeschichte dazu: Unter dem Motto „urban, lebenswert und nachhaltig“ entsteht im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt ein neues Quartier für rund 2000 Menschen: der Neckarpark. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung des Zollamt‐Areals (Q 11 und Q 11.1). Dort befindet sich seit 2012 die Kulturinsel. Ein Ort für Urban Gardening, Musik, Kunst und Begegnung. In Zukunft sollen auf dieser Fläche ein Stadtteilhaus, Wohnraum und nach wie vor die Kulturinsel Raum finden. Für die Zeit während des Umbaus soll ein Interimsgebäude entstehen, das auch danach noch weiter genutzt werden soll. Der ursprüngliche Plan: Im Herbst bringt der Gemeinderat das Projekt auf den Weg. Baubeginn könnte 2026 sein. Für den Umbau und die Sanierung des Alten Zollamts wurden im Doppelhaushalt 2024/25 insgesamt 23,8 Millionen Euro beschlossen. Zusätzlich wurden für die Interimsunterbringung 810.000 Euro bereitgestellt.

Kulturinsel zeigt sich in den Sozialen Medien empört über die Stadt Stuttgart

„Das Gebäude sollte nicht nur von uns, sondern für die nächsten 30 bis 40 Jahre von anderen städtischen Projekten genutzt werden. Eine langfristig gedachte Lösung, mehrfach angefragt, unternehmerisch tragfähig und stadtintern als flexibel einsetzbar beschrieben“, beschreibt Petzold die Pläne.

Ist das alles nun Geschichte? Auf die anfängliche Fassungslosigkeit folgte Empörung, die Petzold in mehreren Instagram-Posts, -Storys und dem Newsletter der Kulturinsel zum Ausdruck bringt. „Das geplante Interimsgebäude für die Zeit der Bauphase soll nicht gebaut werden. Stattdessen: ein Notquartier im Pförtnerhäuschen – ohne Perspektive, ohne Infrastruktur. Das ist keine tragfähige Lösung. Ohne funktionierendes Interimsquartier verlieren wir die Möglichkeit, weiterzuwirken – für das Quartier, für das Gemeinwohl, für die Stadt“, schreibt er im aktuellen Newsletter.

Wir fragen bei der Stadtverwaltung nach: „Grundsätzlich wird der Umbau des Alten Zollamts und das notwendige Ausweichquartier nicht in Frage gestellt“, heißt es von Seiten des Referats für Städtebau, Wohnen und Umwelt. „Allerdings haben sich die aktuellen Planungen und die damit verbundenen Kosten so entwickelt, dass die bisher beschlossenen Mittel nicht ausreichen.“ Die aktuelle Kostenschätzung gehe beim Interimsbau von 2,8 Millionen Euro anstatt der ursprünglich geplanten 810.000 Euro aus. Angesichts der Haushaltssituation sei eine Aufstockung der Mittel nicht möglich und die Planungen zu einem Interim müssten überarbeitet werden.

Ursprünglich geplantes Interimsgebäude zu teuer

Erst kürzlich hat im Neckarpark das Bildungsgebäude BiNe eröffnet, in dem sich unter anderem eine Zweigstelle der Volkshochschule befindet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Daher werde nun nach einer kostengünstigeren Alternative gesucht, wobei die Stadtverwaltung für die Kulturinsel „bestmögliche Bedingungen für ihre Autonomie und das Aufrechterhalten ihres Programms“ schaffen möchte, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Ein Lösungsansatz besteht darin, die Kulturinsel während der Umbauphase entweder in einem reduzierten Interim oder teilweise in einem bestehenden Gebäude nahe des Zollamt-Areals unterzubringen.“

Die große Fassungslosigkeit hat sich bei Kulturinsel-Betreiber Joachim Petzold inzwischen gelegt. „Wir begrüßen, dass nun offenbar an einer reduzierten, aber tragfähigen Lösung im Bereich Q12 weitergedacht werden darf.“ Das Team hoffe auf eine funktionale Lösung – mit Planungssicherheit, Beteiligung und auf Augenhöhe.

Die Kulturinsel ist nicht die einzige Stuttgarter Kultureinrichtung, die angesichts der angekündigten 630 Millionen Euro, die eingespart werden müssen, um ihre Zukunft bangt. In einem gemeinsamen Brief haben sich Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Kunstbühnen sowie freie Kulturschaffende an den Kulturausschuss des Gemeinderats gewandt. An welchen Stellen tatsächlich und in welchem Umfang gespart werden wird, wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.