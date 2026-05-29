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  4. „Zu vermieten“, „zu verkaufen“ – Ungewöhnliche Hinweise im Vorzeige-Quartier

Neckarpark in Stuttgart „Zu vermieten“, „zu verkaufen“ – Ungewöhnliche Hinweise im Vorzeige-Quartier

Neckarpark in Stuttgart: „Zu vermieten“, „zu verkaufen“ – Ungewöhnliche Hinweise im Vorzeige-Quartier
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Die kleinen Schilder in Strenger-Pink geben den Hinweis, dass hier im Quartier in Stuttgart-Bad Cannstatt noch Wohnungen zu verkaufen und zu vermieten sind. Foto: Judith A. Sägesser

Die neuen Wohnungen im Neckarpark-Viertel in Stuttgart sind teils schon bewohnt, zum Teil stehen sie noch leer. Der Bauherr greift zu einem im Stuttgart nicht alltäglichen Mittel.

Klima & Nachhaltigkeit: Judith A. Sägesser (ana)

Der Neckarpark in Stuttgart-Bad Cannstatt gilt als Zukunftsquartier in Stuttgart. Es wurde nach dem Schwammstadt-Prinzip gebaut; heißt beispielsweise, dort bleibt das Regenwasser vor Ort und fließt nicht durch die Kanalisation davon. Und die Fassaden der bereits gebauten Häuser sind begrünt. Auch die Wohngebäude, die die Strenger Gruppe aus Ludwigsburg hochgezogen hat. Ungewöhnlich für Stuttgart und eine solche Wohnlage: An den Fassaden des Neubaus finden sich nicht nur Pflanzen, sondern auf Strenger-Pink auch Hinweise, dass hier noch etwas zu verkaufen oder zu vermieten ist. Ist die Nachfrage so mau?

 

Hadi Teherani hat Wohnungen in Stuttgart entworfen

Insgesamt hat Strenger gemeinsam mit dem Architekten Hadi Teherani unter dem Namen „Stuttgart Parkside“ einen Wohnkomplex mit insgesamt 98 Wohneinheiten entwickelt. Die Kita im Erdgeschoss ist bereits in Betrieb, und auch die Wohnungen sind zum Teil bezogen. Die Nachfrage sei „weiterhin stabil“, heißt es von Strenger auf Nachfrage. „Aktuell sind noch rund zehn Eigentumswohnungen verfügbar“, heißt es.

Das Neckarpark-Quartier in Stuttgart gilt – unter anderem wegen der grünen Mitte nach dem Schwammstadt-Prinzip – also innovatives Wohnviertel. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Momentan würden im Schnitt zwei bis drei Wohnungen pro Monat den Besitzer wechseln. „Sowohl für den Eigenbedarf als auch zur Kapitalanlage“, so Strenger. Die Mietwohnungen – auch die geförderten – seien „bis auf wenige“ vermietet. Der Quadratmeterpreis für nicht geförderte Vermietungen liege zwischen 21 und 25 Euro.

Die Kaufpreise für die Wohnungen begännen laut Strenger bei 8500 Euro pro Quadratmeter – plus Tiefgaragenstellplatz. Für die Einheiten ganz oben und mit besonderem Ausblick liegen die Quadratmeter-Preise jenseits von 10.000 Euro. „Natürlich spüren auch wir, dass Käuferinnen und Käufer heute genauer prüfen und Entscheidungen bewusster treffen“, so der CEO der Strenger Group, Daniel Hannemann.

Als erschwert sieht man die Vermarktung der Neckarpark-Wohnungen allerdings nicht an. Zwar sei die Marktlage anspruchsvoller geworden. „Gleichzeitig besteht weiterhin eine stabile Nachfrage“, so Strenger. Die Wohnlage sei attraktiv. Direkt gelegen an der grünen Mitte des Quartiers, es gebe Urban-Gardening-Angebote, Gemeinschaftsorte und eine hauseigene Paketstation.

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