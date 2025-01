Am vergangenen Sonntag musste ein Fußballturnier in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) nach einer Massenschlägerei abgebrochen werden. Auslöser sei eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung gewesen. Nun äußert sich der Gastgeberverein.

Isabelle Vees 07.01.2025 - 11:49 Uhr

Am Sonntag ist es in der Eberwinhalle in Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) zu einer Auseinandersetzung mit zahlreichen Beteiligten gekommen. Während eines Freizeitfußballturniers gerieten laut Polizeiangaben zwei Teams während des Spiel aneinander und wurden handgreiflich. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, als Zuschauer von der Tribüne auf das Spielfeld sprangen und sich in die Rangeleien einmischten.