Im „Tatort“ lässt die Protagonistin alles zurück, um ein neues Leben in Stuttgart zu beginnen. Viele Zuschauer kritisieren die klischeehafte Darstellung von Dorf und Stadt.

Gülay Alparslan 18.11.2024 - 13:23 Uhr

In der Stuttgarter „Tatort“-Folge „Lass sie gehen“ wird Hanna Riedle in Stuttgart tot aufgefunden – sie wurde erwürgt. Nach einem Streit mit ihrer Mutter Luise hatte sie ihr Heimatdorf verlassen und wollte in der Großstadt einen Neuanfang wagen.