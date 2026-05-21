Um die Uni Hohenheim und das Naturkundemuseum Stuttgart hat sich ein einzigartiges Zentrum für Artenkenntnis und Naturschutz entwickelt. Es wirkt einer großen Bedrohung entgegen.
21.05.2026 - 07:07 Uhr
Die Rechnung ist einfach: Ohne Artenvielfalt keine Ökosysteme. Ohne Ökosysteme keine menschliche Existenz. Die Lage ist alarmierend: Viele Pflanzen- und Tierarten weltweit werden derzeit seltener oder sterben aus. Nicht nur das Klima also, sondern auch die Biodiversität ist in der Krise – und bedroht die Zukunft der Menschheit. „Biodiversität ist die Lebensgrundlage von uns allen“, sagt Lars Krogmann, wissenschaftlicher Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart – und nennt damit einen Grund von vielen, die Natur zu schützen.