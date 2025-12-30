François Ozon setzt Albert Camus’ Jahrhundert-Werk „Der Fremde“ für die Leinwand um und beschert dem Publikum ein sehenswertes Stück Filmgeschichte.
Mit dem Revolver in der Hosentasche ist Meursault (Benjamin Voisin) in die Bucht zurückgekehrt. Dort sitzt im Sand der arabische Mann (Abderrahmane Dehkani), der seinen Freund wenig zuvor mit dem Messer bedroht hat. Die heiße Mittagssonne Algeriens brennt auf die beiden Männer nieder. Schweißperlen rinnen an Gesicht und Körper herunter. Der Blick seines Gegenübers ist undurchdringlich. Langsam gleitet dessen Hand in die Hosentasche, aus der er das Messer zieht. Auch Meursault hat seinen Revolver schon in der Hand, als er von der Sonne, die sich in der Klinge des Messers spiegelt, geblendet wird. Unerträglich ist das grelle Licht, das sich in die Augen hinein brennt. Ein Schuss fällt und kurz danach vier weitere.