Neu im Kino Ein Fest der Fülle, Fantasie und Schönheit
Wird Künstliche Intelligenz das Kino vernichten? Nein, sagt der chinesische Regisseur Bi Gan. Sein monumentaler Film „Resurrection“ will das beweisen.
Wird Künstliche Intelligenz das Kino vernichten? Nein, sagt der chinesische Regisseur Bi Gan. Sein monumentaler Film „Resurrection“ will das beweisen.
Ein fester Kranz aus Hitze frisst sich durch ein aufgespanntes Leintuch, bis aus dem Hitzering Flammen schlagen. Im Stoff brennen nun die Ränder eines Lochs, immer weiter und größer, und durch das Loch blickt ein erstaunt aufgerissenes Augenpaar, ein Gesicht und neben ihm weitere menschliche Gesichter. Der Raum dahinter wird sichtbar, ein altmodisches Guckkasten-Theater mit Portal, Vorhang und Bestuhlung. Panisch stürzt das eben noch vom Brand hypnotisierte Publikum von seinen Plätzen aus dem Saal – das Kino ist in seinen Anfängen ein gefährlicher Ort, zeigt der chinesische Autorenfilmer Bi Gan in seinem überwältigenden Bildersturm „Resurrection“.