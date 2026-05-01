Früher waren Enid Blytons Kinderromane Kult. Ben Gregor haucht der Reihe „Der Wunderweltenbaum“ neue Seele ein.
01.05.2026 - 14:40 Uhr
Bloß raus aus dem Schlamassel dieser Welt und rein ins Vergnügen, dachte sich vielleicht Enid Blyton, als sie 1939 die Kinderbuchserie „Der Wunderweltenbaum“ begann. Blyton hatte als Kind selbst kein schönes Leben verbracht; der Vater verschwand mit einer anderen Frau, die Mutter war streng und kühl. Als Erwachsene hat die Britin womöglich aus diesen Erfahrungen heraus ausschließlich Abenteuerromane für ein Lesepublikum bis zu 12 Jahren geschrieben. Lange waren sie Kult, später aber gerieten sie ihres einfachen Wortschatzes, der seichten Inhalte und abgegriffenen Rollenklischees wegen unter Beschuss.