Die Kult-Kinderbuchfigur Conni ist zurück auf der Kinoleinwand. In „Abenteuer mit Kranich Klaus“ hilft sie einem abgestürzten Zugvogel dabei, wieder abzuheben.
13.05.2026 - 08:00 Uhr
Das mit der Rettung von Wal Timmy ging ja mal gründlich schief. Nun kommt Conni ins Kino und zeigt, wie man ein krankes Tier wieder flott bekommt. Okay, ein abgestürzter Kranich ist handlicher als ein gestrandeter Buckelwal und wird im neuen Animationsabenteuer der beliebten Figur aus Liane Schneiders Kinderbuchreihe wahlweise in einem Kinderwagen, einem Wohnmobil und am Schluss sogar in einem Streifenwagen Richtung Happy End bugsiert.