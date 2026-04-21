Der Musikfilm „Michael“ bietet wenig Neues über das Leben von Popikone Michael Jackson. Für Fans liefert das Werk mit dem fabelhaften Jaafar Jackson viel Stoff, um zu schwelgen.
21.04.2026 - 11:20 Uhr
Während die Band bereits das Intro zu „Wanna Be Startin’ Somethin“ anstimmt, hüpft sich Michael Jackson in den Gängen des Wembley Stadions warm für seinen Auftritt und geht mit beschwingtem Schritt hinaus auf die Bühne, wo ihm 72 000 Fans entgegenfiebern. Die „Bad“-Tour, mit der Jackson 1988 allein das Londoner Stadion für sieben Konzerte füllte, markiert seinen endgültigen Durchbruch als Solo-Künstler und seine Ablösung von der Familienband „Jackson 5“.