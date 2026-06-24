Neu im Kino: Was tauft „Power Ballad – Der Song meines Lebens“?

Ein Tag ohne Musik? Undenkbar! Zumindest, als man noch Teenager war und die Lieblingsband mit jedem Song die nächste Offenbarung lieferte. Rick Power (Paul Rudd) war einmal solch ein Sprachrohr des Aufbruchs. Zumindest so gut wie. Mit seiner Band Octagon hat der Lead-Sänger schon einen Plattenvertrag in der Tasche, als auf der entscheidenden Tournee die Liebe in Gestalt einer Frau namens Rachel (Marcella Plunkett) dazwischen grätscht. Für sie zieht der Amerikaner nach Irland, heiratet, wird Vater und sesshaft. Seitdem schmettert Rick statt selbst geschriebenem Rock ’n’ Roll nur noch als Frontmann einer Cover-Band namens Bride & Groove Schmachtballaden auf Hochzeiten in Pubs und Gemeindesälen.

Ein Promi-Gast bei der Hochzeit In künstlerischer Hinsicht ist Rick Power also eine verkrachte Existenz, dessen hochfahrende Ambitionen von der kleinbürgerlichen Realität aufgefressen wurden, erzählt der Ire John Carney in seiner Tragikomödie „Power Ballad – Der Song meines Lebens“. Kein Wunder, dass Rick zunächst eifersüchtige Aversionen hegt gegen den fünfzehn Jahre jüngeren, vermeintlich erfolgreicheren Ex-Boy-Band-Star Danny Wilson (Nick Jonas), der bei einer Hochzeitsparty als Promi-Gast des Bräutigams aufkreuzt und von ihm auf die Bühne genötigt wird.

Doch nach den ersten von Wilson intonierten Takten des Stevie-Wonder-Stücks „I Wish“ sind Ricks Vorbehalte gegen den Konkurrenten verflogen. Danny kann nicht nur singen, er verehrt die selben Idole und hadert ähnlich wie Rick damit, nicht an die Erfolge anknüpfen zu können, die er zuletzt vor zehn Jahren im sicheren Gefüge seiner Band gefeiert hatte.

Kampf um die Urherberschaft

Bei einer nächtlichen, von Alkohol vernebelten Session greift Rick dem Kollegen unter die Arme und liefert ihm eigenes unveröffentlichtes Material, das Danny zurück in den USA und unter dem Druck seines Produzenten als selbst geschriebenen Song verkauft. Als ausgerechnet der zum viralen Hit avanciert, kämpft Rick mit allen Mitteln, um als Autor des Stückes anerkannt zu werden.

John Carney, Musiker und Filmemacher in Personalunion, erweist sich ein weiteres Mal als hoffnungsloser Romantiker. Der Glaube an die sinnstiftende Kraft handgemachter Popmusik beseelt so gut wie alle Filme, die Carney seit 2007 beginnend mit dem Straßenmusiker-Drama „Once“ gedreht hat. Sämtliche seiner Figuren krebsen im Spannungsfeld zwischen den Idealen der Kunst und der sozialen Härte des Alltags; insofern ist „Power Ballad“ kein Ausreißer aus Carneys bisheriger Themen- und Motivpalette. Neu ist dagegen, wie Carneys Filme über Vollblutmusiker inzwischen von der KI eingeholt werden, die mit Retortenmusik Konsumanreize an ein Publikum sendet, das die Unterschiede zwischen „künstlich“ und „echt“ kaum mehr wahrnimmt.

Ein Loblied auf die menschliche Kreativität

Obwohl „Power Ballad“ nirgends auf die Technologie verweist, lässt sich der Film als Liebeserklärung an die von Menschen komponierte Musik lesen, an die kreative Leistung und Mühe, die es braucht, um einen Hit zu kreieren, der die Massen, aber eben auch den engsten Kreis der eigenen Angehörigen bewegt.

Carney erzählt geradlinig, mit Blick für alltägliche Details und die Macken seiner Figuren; Allerweltstypen, denen man sowohl beim Einkaufen als auch auf den Bühnen dieser Welt begegnen könnte. Weil diese netten Leute von nebenan den Mumm aufbringen, stoisch am Traum von inhaltlicher Sinnhaftigkeit festzuhalten, wirken sie so liebenswert. Und gerade weil sich Carney mit seinem Film dem Zeitgeist mitsamt KI-Hype verweigert, trifft er einen Nerv. Die Frage ist nur, wie lange noch.

Power Ballad – Der Song meines Lebens. USA, Irland 2026. Regie: John Carney. Mit Paul Rudd, Marcella Plunkett. 98 Minuten. Ab 6 Jahren.