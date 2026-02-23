Neu in Leinfelden-Echterdingen Neuer Kreativ-Laden in Stetten: „Wie Etsy vor Ort“
Jetzt steht fest, wie es nach dem Aus von Spielwaren Steck in den Räumen weitergeht: Die Musbergerin Hatice Reith will hier eröffnen – was genau hat sie vor?
Diese zwei haben sich gesucht und gefunden. Elke Ade und Hatice Reith fallen sich immer wieder in die Arme. Beiden Frauen haben Tränen in den Augen. Es sind Tränen der Freude. Freude darüber, dass es weitergeht an der Stettener Hauptstraße. Hier ist dieser Tage eine kleine Ära zu Ende gegangen.