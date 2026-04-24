 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Im Omoi gibt es Matcha mit Tiramisu-Topping und asiatische Sandwiches

Neu in Stuttgart Im Omoi gibt es Matcha mit Tiramisu-Topping und asiatische Sandwiches

Neu in Stuttgart: Im Omoi gibt es Matcha mit Tiramisu-Topping und asiatische Sandwiches
1
Mitten in Stuttgart bei Omoi gibt es jetzt Onigirazu und vieles, was man mit dem Trend „Asian Café“ verbindet. Foto: Tanja Simoncev

Das Omoi ist neu in der Innenstadt und bringt die instagram-taugliche Welt des asiatischen Cafés mit Matcha und einem besonderen Sushi-Sandwich nach Stuttgart.

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

In Stuttgarts Innenstadt ist immer was los, alles ist in Bewegung, auch kulinarisch gesehen wird sich gern mal ausprobiert und Neuland betreten – so wie mit Omoi und einem Snack, den man sonst nur von Tik-Tok kennt: Onigirazu.

 

Doch der neue Spot an der Hauptstätter Straße ist gar nicht so neu – zumindest, was das Interior angeht. Wer das Restaurant in rosa-grau mit Mamor-Elementen betritt, merkt schnell: „Moment, der Look kommt mir bekannt vor.“ Und zwar aus dem Saiya.

Experimentierfreudiges Team setzt auf neue Konzepte in Stuttgart

Das ist aber kein Zufall, denn auch das Team, rund um Betreiber Phuc Nguyen Duc aus dem Origami, ist gleich und bleibt experimentierfreudig. Neue Konzepte können schließlich auch gut funktionieren, das wurde schon mit dem Enso und dem Okyu bewiesen.

Nur mit dem Saiya sei man einfach etwas zu spät auf den „Ramen-Zug“ mitaufgesprungen. „Es hat nicht so gut funktioniert“, lässt uns Omoi-Café-Managerin Hai My wissen.

Unsere Empfehlung für Sie

Neueröffnungen im März: Specialty Matcha, Hotpot und mehr – das ist neu in Stuttgart

Neueröffnungen im März Specialty Matcha, Hotpot und mehr – das ist neu in Stuttgart

Stuttgarts Gastro-Szene boomt: Neue Hotspots wie Sendo Matcha, Hong Deng Ji und Kaffeehaus Christoph bieten unter anderem eine Auszeit vom Alltag. Wir haben den Überblick.

Dafür ist das Team jetzt umso motivierter. „Wir haben dann nach einem Konzept gesucht, das hier gut reinpassen würde – es ist schließlich eine 1-A-Lage.“ Und so sei man auf den Trend „Asiatisches Café“ kommen. Matcha sei ein großes Thema. Und weil man mit dem Origami alle Zutaten da habe, gibt es nun ganz frische Onigirazu, bunt-gemixte Sushi-Sandwiches, dazu.

Kreative Onigirazu-Varianten erobern Stuttgart

Innerhalb einer Woche verfestigte sich das Konzept, verschiedene Onigirazu-Varianten mit Slow Grill Chicken, Hot Red Tuna und vegan mit Buchenpilzen und Kräuterseitlingen wurden kreiert, bunte Bowls und belegte Sauerteigbrote mit Brot von der Brotique kamen hinzu. „Wir haben einfach mal gemacht und dann wird man ja sehen, ob es angenommen wird oder nicht.“

Unsere Empfehlung für Sie

Matcha-Cloud und mehr in Stuttgart: In diesen Cafés bekommt ihr coole Matcha-Specials

Matcha-Cloud und mehr in Stuttgart In diesen Cafés bekommt ihr coole Matcha-Specials

Als White Choc Raspberry, Coconut Cloud oder mit Banana-Pudding on top: Matcha-Drinks erobern den Kessel. Wir zeigen euch, welche Cafés das Trend-Getränk anbieten.

Das Omoi befindet sich mitten in der Softeopening-Phase und probiert sich auch in Sachen Matcha aus. Highlights auf der Karte sind unter anderem die Matcha-Variationen mit Tiramisu- und Banana-Cake-Topping. Und auch der asiatische, fluffige Kuchen mit Sahne und Erdbeeren ist sehr besonders und weckt eventuell ein Gefühl von Liebe in einem oder auch die Sehnsucht zu reisen, was Omoi letztendlich auch bedeutet.

Der neue Spot soll Gemütlichkeit ausstrahlen und heißt einen herzlich willkommen – eine moderne, kreative Spielwiese für alle, die offen für Food-Trends sind. Man darf also gespannt bleiben.

Omoi, Haupstätter Str. 57, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 8-18, Sa+So 9-18 Uhr

Weitere Themen

15 Jahre Ministerpräsident: „Ich werde ihn vermissen“ – So blicken Stuttgarter auf Kretschmanns Abschied

15 Jahre Ministerpräsident „Ich werde ihn vermissen“ – So blicken Stuttgarter auf Kretschmanns Abschied

Nach 15 Jahren als Ministerpräsident von Baden-Württemberg wurde Winfried Kretschmann verabschiedet. So blicken Stuttgarter Persönlichkeiten auf den 77-Jährigen.
Von Frederik Herrmann
Fahrrad-Protest in Stuttgart: Critical Mass feiert am Tag der Arbeit 16. Geburtstag

Fahrrad-Protest in Stuttgart Critical Mass feiert am Tag der Arbeit 16. Geburtstag

Am Freitag, 1. Mai, findet einmal mehr die Critical Mass Stuttgart statt. Was im Jahr 2010 als kleine Radtour begann, ist heute eine Veranstaltung mit Hunderten von Teilnehmern.
Von Sebastian Steegmüller
Festnahme in Stuttgart: 84-Jähriger soll Kinder in Hunderten Fällen sexuell missbraucht haben

Festnahme in Stuttgart 84-Jähriger soll Kinder in Hunderten Fällen sexuell missbraucht haben

Unfassbare Vorwürfe: Ein 84-Jähriger soll in den vergangenen Jahren in Hunderten Fällen Kinder sexuell missbraucht haben – sowohl in einem Schwimmbad als auch im familiären Bereich.
Von Matthias Kapaun
Neu in Stuttgart: Im Omoi gibt es Matcha mit Tiramisu-Topping und asiatische Sandwiches

Neu in Stuttgart Im Omoi gibt es Matcha mit Tiramisu-Topping und asiatische Sandwiches

Das Omoi ist neu in der Innenstadt und bringt die instagram-taugliche Welt des asiatischen Cafés mit Matcha und einem besonderen Sushi-Sandwich nach Stuttgart.
Von Tanja Simoncev
Kontochaos bei der AfD in Stuttgart: Knapp 40.000 Euro verschwunden – Parteispitze beruft Kreisvorstand ab

Kontochaos bei der AfD in Stuttgart Knapp 40.000 Euro verschwunden – Parteispitze beruft Kreisvorstand ab

Knapp 40.000 Euro sollen im Stuttgarter AfD-Kreisverband verschwunden sein. Der Landesvorstand greift hart durch: Der gesamte Kreisvorstand wird abberufen, mit sofortiger Wirkung.
Podcast „Gemischtes Hack“: „Chaoten-Bahnhof“ – Lobrecht und Schmitt machen sich über Stuttgart 21 lustig

Podcast „Gemischtes Hack“ „Chaoten-Bahnhof“ – Lobrecht und Schmitt machen sich über Stuttgart 21 lustig

Im erfolgreichen Podcast „Gemischtes Hack“ kritisieren Felix Lobrecht und Tommi Schmitt den Stuttgarter Hauptbahnhof. Der schlimmste Ort für einen Kater, findet das Duo.
Von Sebastian Steegmüller
Juwel in Wilhelma wiedereröffnet: 5 Millionen Euro für den Pavillon des Königs – Restaurierungskosten explodiert

Juwel in Wilhelma wiedereröffnet 5 Millionen Euro für den Pavillon des Königs – Restaurierungskosten explodiert

Vor fünf Jahren wurden die ersten Gerüste am Eingang des Stuttgarter Zoos gestellt. Nun glänzt der historische Pavillon wieder. Die Kosten für die Verjüngungskur sind explodiert.
Von Iris Frey
Stuttgarter Polizei sucht Zeugen: Unbekannte sollen zwei Kinder in der Wilhelma mutwillig verletzt haben

Stuttgarter Polizei sucht Zeugen Unbekannte sollen zwei Kinder in der Wilhelma mutwillig verletzt haben

Zwei Kinder werden unabhängig voneinander an verschiedenen Tagen im Dunkelbereich der Terra Australis in der Wilhelma verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Autonomer Shuttle in Vaihingen: Selbstfahrender Mini-Bus soll Pendler vom Auto weglocken

Autonomer Shuttle in Vaihingen Selbstfahrender Mini-Bus soll Pendler vom Auto weglocken

Der lange Fußweg vom S-Bahn-Halt Universität in Vaihingen zum Fraunhofer-Institut verleitet Mitarbeiter, das Auto zu nehmen. Die Lösung: ein autonomer Shuttle. Doch es gibt Hürden.
Von Sebastian Steegmüller
Offline ist sexy: Neue Events: Hier können Stuttgarter:innen wieder im echten Leben daten

Offline ist sexy Neue Events: Hier können Stuttgarter:innen wieder im echten Leben daten

Dating-Burnout wegen Hinge, Bumbl und Co.? Es wird Zeit, wieder im realen Leben nach der Liebe zu suchen! Frühlingsgefühle und coole neue Events in Stuttgart machen es möglich.
Von Katrin Maier-Sohn
Weitere Artikel zu Stuttgart Origami Trend Essen Trinken Japan Asien
 
 