Neu in Stuttgart Im Omoi gibt es Matcha mit Tiramisu-Topping und asiatische Sandwiches
Das Omoi ist neu in der Innenstadt und bringt die instagram-taugliche Welt des asiatischen Cafés mit Matcha und einem besonderen Sushi-Sandwich nach Stuttgart.
Das Omoi ist neu in der Innenstadt und bringt die instagram-taugliche Welt des asiatischen Cafés mit Matcha und einem besonderen Sushi-Sandwich nach Stuttgart.
In Stuttgarts Innenstadt ist immer was los, alles ist in Bewegung, auch kulinarisch gesehen wird sich gern mal ausprobiert und Neuland betreten – so wie mit Omoi und einem Snack, den man sonst nur von Tik-Tok kennt: Onigirazu.