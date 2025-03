The Nosh eröffnet mit DJ, Discokugel und selbstgebackenem Brot

Neu in Stuttgart

Diesen Samstag, mitten in Stuttgart, ein Soft-Opening, das herbeigesehnt wurde: The Gardener’s Nosh ist umgezogen, erwachsen geworden und nennt sich nun The Nosh. Wir haben vorbeigeschaut.

Tanja Simoncev 01.03.2025 - 21:22 Uhr

Das Gardner’s Nosh ist erwachsen geworden und startet als The Nosh an neuer Stelle. Alles wirkt heller, wärmer und gemütlicher – und einfach anders. Vieles ist trotzdem auch gleich geblieben, unter anderem, dass man ein Ort sein wolle, an dem sich alle wohlfühlen.