Neuanfang im Beruf Studieren mit fast 40 – „Man braucht Mut“
Gelangweilt vom Job? Auch im fortgeschrittenen Alter kann man noch ein Studium beginnen. Zwei Stuttgarter Studierende erzählen, wie sie das geschafft haben.
In den ersten Vorlesungsstunden schauen die Architekturstudierenden neugierig zu Martin Kuracinski. Der Mann mit Hipster-Schnauzbart und Turnschuhen sieht nicht ganz so aus, als sei er ein normaler Studierender – ist er ein Dozent? Er wirkt etwas älter. Manche seiner Nebensitzer fragen, ob sie ihn duzen oder siezen sollen. Kuracinski ist 38 Jahre alt, gelernter Maurer ohne Abi und studiert in Stuttgart im ersten Semester Architektur und Stadtplanung.