Der baden-württembergische Ministerpräsident unterstreicht die Bedeutung des Islamzentrums an Uni Tübingen für die ganze Gesellschaft. Bei der Übergabe des Neubaus geht er auch auf Kritik ein.

Michael Weißenborn 14.11.2024 - 18:02 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Donnerstagabend den Neubau des Zentrums für Islamische Theologie (Zith) feierlich an die Universität Tübingen übergeben. Bei einer Rede aus diesem Anlass lobte er das Islamzentrum ausdrücklich: Das Zentrum als erste Bildungseinrichtung ihrer Art sei „auch für unsere säkulare Gesellschaft bedeutsam“, sagte Kretschmann. „Es ist wichtig, dass unsere muslimischen Religionslehrer, Hochschullehrerinnen und Imame eine solide theologische Ausbildung erhalten“, betonte der Ministerpräsident. Das „aufgeklärte Wissen“ insbesondere an junge Menschen weiterzugeben, „das ist die beste Prävention gegen Radikalisierung“.