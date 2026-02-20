Der Weg zur Umsetzung des Neubaugebiets Keltergrund in Rielingshausen war äußerst steinig. So waren Pläne für ein ambitioniertes Kaltwärmenetz lange geschmiedet – und am Ende doch verworfen worden. Zudem sollte das Areal einst im Expressverfahren nach einem neuen Paragrafen entwickelt werden. Doch ein Gericht kippte quasi im letzten Moment den Passus im Gesetzbuch. Schließlich wackelte sogar die Mehrheit im Gemeinderat für das Projekt, vor allem aus Sorge, am Bedarf vorbei zu planen. Doch nun steht die Erschließung kurz bevor. Auch die Vermarktung startet.

Die Bagger sollen im März oder April anrücken, um Leitungen und Kanäle zu verlegen. Die Aufsiedlung wird anschließend in zwei Abschnitten angepackt, um die Infrastruktur im Ort nicht durch einen zu raschen Bevölkerungszuwachs zu überlasten. Insgesamt werden in dem Areal auf rund drei Hektar etwa 50 Wohneinheiten entstehen. Die meisten Grundstücke sind für Einzel- und Doppelhäuser reserviert. In zentraler Lage sollen aber auch drei Mehrfamilienhäuser mit zusammen etwa 30 Wohnungen errichtet werden.

Bauplätze für Geschossbauten werden im Paket angeboten

Die Bauplätze für die Mehrfamilienhäuser werden schon in der ersten Vermarktungsrunde als Paket feilgeboten, wie der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling nun im Gemeinderat bekanntgab. Für die Umsetzung suche man Bauträger. „Wir wünschen uns für dieses prägende Gelände mit dem Geschosswohnungsbau auch ein brauchbares planerisches Konzept“, betonte Seiberling. Die beiden Unternehmen mit dem höchsten Gebot sollen deshalb ihre Ideen für die Fläche vorstellen. Auf der Basis treffe man eine Entscheidung, sagte der Ordnungsamtsleiter. Ins Gewicht sollen bei der Bewertung unter anderem architektonische und ökologische Aspekte fallen.

Gesetzt ist, dass mindestens 20 Prozent der Wohnungen an Menschen mit einem schmaleren Geldbeutel vermietet werden müssen. Zudem dürfen sich die Sozialwohnungen nicht in einem einzigen Gebäude konzentrieren, sondern müssen über wenigstens zwei der drei Häuser verteilt sein. Dafür, dass man diese Vorgaben mache, setze man den Preis vergleichsweise niedrig an, erklärte Seiberling. Wer den Zuschlag erhalten möchte, müsse 550 Euro oder mehr pro Quadratmeter bieten.

Bei 550 Euro liegt auch das untere Limit für all jene, die sich in der ersten Vermarktungsrunde eines der sechs Grundstück für ein Einzelhaus sichern wollen. Für drei weitere Flächen, auf denen Einzel- oder Doppelhäuser möglich sind, werden ebenfalls 550 Euro als Mindestgebot aufgerufen. Wenn das Angebot entsprechend lukrativ für die Kommune ist, können diese drei Areale auch im Paket erworben werden.

Ein Bauplatz für ein Einzel- oder Doppelhaus sowie fünf Grundstücke für Doppelhäuser werden zudem zu Festpreisen von 550 beziehungsweise 520 Euro vergeben. Zum Zuge sollen hierbei diejenigen kommen, die in einem Punktesystem am besten abschneiden. Honoriert werden sollen unter anderem die Zahl der Kinder oder ein ehrenamtliches Engagement in der Stadt. Familien will man zudem beim Kaufpreis entgegenkommen und pro Kind einen Abschlag bis zu maximal 30 Euro pro Quadratmeter gewähren.

Interessenten können sich ab dem Frühjahr bewerben

Ein Fragezeichen steht dahinter, auf welche Resonanz all das bei potenziellen Bauherren stößt. Im benachbarten Kleinbottwar läuft die Vermarktung der Grundstücke im Gebiet Scheibenäcker sehr schleppend. Andreas Seiberling räumte denn auch ein, dass es schwer abzuschätzen sei, ob der Keltergrund einen Nerv trifft. „Das ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten, in die wir reingehen“, konstatierte er. Er denke aber, dass man mit einer „ganz guten und passenden Strategie“ ins Rennen gehe. Der offizielle Startschuss für die Vermarktung solle im Frühjahr fallen.