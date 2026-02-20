Der Weg zur Umsetzung des Neubaugebiets Keltergrund in Rielingshausen war äußerst steinig. So waren Pläne für ein ambitioniertes Kaltwärmenetz lange geschmiedet – und am Ende doch verworfen worden. Zudem sollte das Areal einst im Expressverfahren nach einem neuen Paragrafen entwickelt werden. Doch ein Gericht kippte quasi im letzten Moment den Passus im Gesetzbuch. Schließlich wackelte sogar die Mehrheit im Gemeinderat für das Projekt, vor allem aus Sorge, am Bedarf vorbei zu planen. Doch nun steht die Erschließung kurz bevor. Auch die Vermarktung startet.