Das platzprägende Neubauprojekt am Stöckachplatz ist drei Monate im Verzug. Das Stadtteilzentrum, die Kita und die Wohnungen sollen im März 2026 bezogen werden.

Jürgen Brand 27.06.2025 - 11:26 Uhr

An diesem Samstag geht es im Stuttgarter Osten rund um das Stadtteil- und Familienzentrum Stöckach, Metzstraße 26, noch einmal hoch her. Mit einem großen Flohmarkt von 9 bis 14 Uhr verabschiedet sich die Gemeinwesenarbeit nach vielen Jahren aus dem Stadtteil, schon am Vortag wurde ein großes Abschiedsfest gefeiert. Eigentlich hätte es im Stadtteil Stöckach einen nahezu reibungslosen Übergang zum neuen Stadtteilzentrum unter neuer Trägerschaft in den Neubauten der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) am Stöckachplatz geben sollen. Aber das wird entgegen den ursprünglichen Planungen noch ein bisschen dauern.