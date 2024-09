Die neuen Pläne des Szenegriechen – in Stuttgart und in Zürich

Der Party-Grieche wird auf lange Sicht die Lautenschlager Straße verlassen. Ab 2026 soll hier das neue städtebauliche Projekt „KarLa“ umgesetzt werden – das sieht den Abriss des Gebäudes sowie einen Neubau vor.

Petra Xayaphoum 13.09.2024 - 19:28 Uhr

Seit mehr als einem Jahrzehnt zieht das griechische Partylokal Cavos schon eine bunte Feiergesellschaft in die Lautenschlager Straße in der Stuttgarter Innenstadt. Mit dem Konzept auf den Tischen ausgelassen zu feiern, wo man vorher noch Souvlaki gegessen hat, hat das Restaurant die Stuttgarter Gastro-Szene 2012 auf den Kopf gestellt. Bis heute fliegen hier nach dem Essen die Servietten in die Luft und die Rakis in den Mund, aber die Party hat ein Ablaufdatum. Denn das Areal zwischen Friedrich- und Lautenschlager Straße soll abgerissen und neugestaltet werden. In dem Neubau sollen Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnungen unterkommen, wir haben bereits berichtet. Baubeginn ist planmäßig 2026.