Die einzige englischsprachige Durchsage in den Stuttgarter Stadtbahnen löst keine Assoziationen an Feen mehr aus, wenn vom Weg zur Messe der Rede ist. Der Grund für die Neugenerierung liegt im technischen Fortschritt.

Michael Werner 11.02.2025 - 14:55 Uhr

Sogar in den Stadtbahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat es bis vor Kurzem Grund zur Freude gegeben, vor allem auf dem Weg zum Flughafen, besonders in Urlaubsstimmung. In den Waggons der Linie U6 säuselte nämlich eine weibliche Stimme in regelmäßigen Abständen aus den Lautsprechern, dass diese Bahn „. . . to the airport and the fair“ fahre. Das Wort „fair“ (Messe) war in dieser Durchsage so sanft hingehaucht, als sei eigentlich „fairy“ (Fee) gemeint. Wenn die Stimme aus dem Lautsprecher das Wort sagte, das vor einer Weile noch wie „fea“ klang, mit einem sich rasch auflösenden a und jedenfalls ohne r, dann schmunzelten Fahrgäste mit Koffern manchmal. Manche äfften die Frauenstimme auch nach, nicht fies, eher wertschätzend. Aber kaum jemand kriegte die Feen-Messe so verheißungsvoll kinderbuchhaft hin wie die Stimme aus dem Off.