Ab dem 7. Juli 2026 wird ein neues Bremslicht in der EU verpflichtend. Was hinter der neuen Vorschrift steckt erfahren Sie hier.
19.05.2026 - 11:55 Uhr
Ab Juli 2026 tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft, die das adaptive Bremslicht für alle neu zugelassenen Pkw vorschreibt. Diese Maßnahme soll die Verkehrssicherheit erhöhen und Auffahrunfälle reduzieren. Das blinkende Bremslicht reagiert bei Notbremsungen und ist Teil eines umfassenden Sicherheitspakets, das auch weitere Assistenzsysteme umfasst.