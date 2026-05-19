Ab dem 7. Juli 2026 wird ein neues Bremslicht in der EU verpflichtend. Was hinter der neuen Vorschrift steckt erfahren Sie hier.

Ab Juli 2026 tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft, die das adaptive Bremslicht für alle neu zugelassenen Pkw vorschreibt. Diese Maßnahme soll die Verkehrssicherheit erhöhen und Auffahrunfälle reduzieren. Das blinkende Bremslicht reagiert bei Notbremsungen und ist Teil eines umfassenden Sicherheitspakets, das auch weitere Assistenzsysteme umfasst.

Das adaptive Bremslicht, auch bekannt als dynamisches Bremslicht oder Emergency Stop Signal (ESS), wird ab dem 7. Juli 2026 zur Pflichtausstattung für alle neu zugelassenen Pkw in der EU. Diese neue Technologie sorgt dafür, dass bei einer Vollbremsung die Bremslichter nicht nur leuchten, sondern schnell blinken. Ziel ist es, nachfolgende Fahrer schneller zu warnen und so die Reaktionszeit zu verkürzen.

Wie funktioniert das adaptive Bremslicht?

Das System wird bei Geschwindigkeiten über 50 km/h und einer starken Verzögerung von mehr als sechs Metern pro Sekunde aktiviert. In solchen Fällen beginnen die Bremslichter automatisch zu blinken, um die Aufmerksamkeit der nachfolgenden Fahrer zu erhöhen. Zusätzlich kann bei einigen Fahrzeugen die Warnblinkanlage automatisch eingeschaltet werden, sobald das Fahrzeug zum Stillstand kommt.

Die Aktivierung erfolgt über die Fahrzeugelektronik, die verschiedene Parameter wie Bremsdruck, Geschwindigkeit und Eingriffe von Systemen wie ABS oder ESP auswertet. Bei normalen Bremsvorgängen bleibt das Bremslicht unverändert und leuchtet dauerhaft.

Warum wird das System eingeführt?

Studien zeigen, dass das menschliche Auge auf blinkende Signale schneller reagiert als auf statische. Diese Eigenschaft wird genutzt, um die Reaktionszeit nachfolgender Fahrer zu verkürzen. Experten gehen davon aus, dass sich die Reaktionszeit um bis zu 0,2 Sekunden verringern kann. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h entspricht das einer Verkürzung des Bremswegs um etwa 5,5 Meter – ein entscheidender Vorteil, der Leben retten kann.

Weitere Assistenzsysteme ab Juli 2026

Das adaptive Bremslicht ist Teil eines umfassenden Sicherheitspakets, das ab Juli 2026 für Neuwagen verpflichtend wird. Dazu gehören unter anderem ein erweitertes Notbremssystem, das Fußgänger und Radfahrer erkennt, ein Notfall-Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung sowie ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent. Auch ein Ereignisdatenspeicher und eine Vorbereitung für eine Alkohol-Wegfahrsperre gehören zu den neuen Anforderungen.

Keine Nachrüstung für ältere Fahrzeuge

Für Besitzer älterer Fahrzeuge gibt es Entwarnung. Die neue Regelung gilt ausschließlich für Neuwagen, die ab dem 7. Juli 2026 zugelassen werden. Eine Nachrüstung ist nicht erforderlich und in den meisten Fällen technisch auch nicht möglich, da die Funktion tief in die Fahrzeugelektronik integriert ist. Mit diesen Maßnahmen will die EU die Verkehrssicherheit weiter erhöhen und die Zahl schwerer Unfälle reduzieren. Das adaptive Bremslicht ist dabei ein wichtiger Schritt, um die Straßen sicherer zu machen.