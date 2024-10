Für die Kinder ist es ein Nachteil, dass man nicht den Mut hat, zur verbindlichen Grundschulempfehlung zurückzukehren, kommentiert unsere Autorin Alexandra Kratz.

Alexandra Kratz 20.10.2024 - 12:14 Uhr

Die Grundschulempfehlung wird verbindlicher. Das war mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium zu erwarten. Nur so lässt sich eine Anmeldeflut an den Gymnasien eindämmen. Das tut Not, weil die Räume ohnehin knapp und die Kommunen mit dem schnellen Ausbau überfordert sind, vor allem aber im Sinne der Kinder. Das neue G9 soll kein auf neun Jahre gestrecktes G8 sein, es soll nicht einfacher werden. Nicht alle können bei den hohen Standards mithalten, nicht jeder muss Akademiker werden.