Neue Landesregierung BW Clubs, Ausbildung, Führerschein – was für junge Menschen geplant ist
29.05.2026 - 10:52 Uhr
Die neue Landesregierung mit Cem Özdemir von den Grünen als Ministerpräsidenten hat ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Darin erklärt sie, was sie in den kommenden Jahren für Baden-Württemberg plant. Ganz oben auf der Agenda steht die Wirtschaft: Sie soll wieder wachsen und neue Jobs schaffen. Das betrifft auch viele junge Menschen. Doch auch an vielen anderen Stellen geht es um Jugendliche und junge Erwachsene.