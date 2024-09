Es soll ein Vorzeigeprojekt für die ganze Stadt werden: Der 35 Millionen Euro teure Neubau soll mehrere Nutzungen unter einem Dach vereinen. Zudem soll eine neue „grüne Ortsmitte“ in Hedelfingen entstehen.

Alexander Müller 25.09.2024 - 16:28 Uhr

Es ist ein Projekt, das „als Vorbild in ganz Stuttgart dienen könnte“, ist Clemens Maier, der Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, überzeugt. Denn der geplante Neubau der Sport- und Kulturmitte in Hedelfingen vereint gleich mehrere Nutzungen in einem. Neben der reinen, zweiteiligen Sporthalle entstehen in dem Gebäude an der Hedelfinger Straße eine Stadtteilbibliothek sowie ein neues Veranstaltungszentrum. „Das ist ökologisch und finanziell von Vorteil“, hofft Maier auf weitere ähnliche Projekte. Im Vorfeld soll ein neuer Bürgerpark die Verbindung zu den Otto-Hirsch-Brücken und dem Ortskern herstellen.