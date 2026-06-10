Eigentlich will die Gemeinde Weissach ihre Ortsmitte neu gestalten und wollte dafür auch die Verkehrsführung ändern. Doch die Pläne wurden gekippt.

Einst hatte man in Weissach groß geträumt: Der Strudelbach sollte oberirdisch durch die Ortsmitte plätschern, der Marktplatz vor das Alte Rathaus verlegt werden, um das historische Gebäude wieder in den Mittelpunkt zu rücken, Grünflächen sollten die Aufenthaltsqualität steigern und Fußgänger ohne zahlreiche Straßenquerungen vom Rathaus bis zum Platz vor dem Rewe-Markt schlendern.

2020 hatte man in der Gemeinde am Strudelbach den Siegerentwurf für eine neu konzipierte Ortsmitte gekürt, die für eben jene schönen Träume auch eine veränderte Verkehrsführung vorsah. Sechs Jahr später ist klar: Daraus wird nichts. Der Verkehr, so haben es die Gemeinderäte des Orts in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, soll größtenteils so bleiben, wie er ist. Ein zentraler Änderungsvorschlag aus den Planungen rund um die Neue Ortsmitte ist damit begraben.

Dabei hatte das Gremium sich vor rund einem Jahr, wenn auch damals schon mit reichlich Diskussionsbedarf, eigentlich für eine Änderung der Verkehrsfühung entschieden, einstimmig war der Beschluss damals. Seither war der zuständige Verkehrsplaner Robert Wenzel vielzählige Male Gast in den Sitzungen, hat zahlreiche Berechnungen und Prognosen zu Spitzenbelastung der Straßen und potenziellen Rückstaulängen an die Wand geworfen. Dass sich die Gemeinderäte die Entscheidung bis zu letzt nicht leicht machten, zeigte in der jüngsten Sitzung alleine, dass für den Tagesordnungspunkt „Neue Ortsmitte“ fast drei Stunden draufgingen.

Autofahren in Weissach: Enge Straßen, knifflige Verkehrsführung

Denn die Verkehrssituation ist knifflig: Weil die Straßen in Weissach eng sind, verläuft die Hauptverkehrsader durch den Ort zweigeteilt, je nach Fahrtrichtung. Geteilt wird die Fahrbahn im Ortskern. Entstanden ist so eine dreieckige, weitestgehend tote Verkehrsinsel zwischen drei Straßen, die man mit dem „Jahrhundertprojekt“ Neue Ortsmitte eigentlich an eine Fußgängerzone anschließen und mit neuem Leben füllen wollte.

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Bedeutet hätte das nach dem Entwurf der Verkehrsplaner aber auch, dass sich der gesamte Verkehr künftig über die Bachstraße südlich des dreieckigen Verkehrsinsel hätte bewegen müssen. Getroffen hätten sich die Verkehrsströme an der Kreuzung vor dem Rewe-Markt. Besonders morgens und abends würde es laut Berechnungen der Experten dann zu Rückstaus und Verzögerungen kommen, weil dann der Berufsverkehr in Richtung Porsche-Werk hinzukommt. Noch komplizierter wird es in den engen Kurven mit Bus- und Schwerlastverkehr. Die Gemeindeverwaltung hat in Unterlagen dafür deutliche Worte gefunden: „Zu betonen ist, dass eine Veränderung der derzeit bestehenden Verkehrsführung sich in jedem Fall negativ auf den Verkehr auswirken wird“, heißt es dort. Und Wenzel sagt: „Heute ist es schon ein bisschen komfortabler. Es wird schon anders, es wird enger.“

Zweifel an Leistungsfähigkeit des neuen Knotenpunkts?

Laut dem Verkehrsplaner und den Berechnungen seines Arbeitgebers, der Bernard Gruppe, wäre der neue Knotenpunkt vor dem Rewe trotzdem leistungsfähig, wenn auch nicht immer komplett flüssig. Je nach Vorfahrtsregelung - entweder von Osten kommend in Richtung Norden oder von Westen nach Norden - hätte es sich demnach in den Spitzenstunden entweder in Richtung Bahnhofstraße etwa 100 Meter oder in der Bachstraße rund 75 Meter zurückgestaut.

Zu groß ist die Sorge ob einer unzumutbaren Verkehrssituation dann bei einigen Gemeinderäte doch, etwa, dass der Verkehr in der Gumpenstraße wegen Rückstaus nicht mehr in die Bachstraße einbiegen könne und dann am sogenannten Löweneck weiter nördlich für Chaos sorgt. Ebenso stimmten für einige Gremienmitglieder die erhobenen Zahlen nicht mit der eigenen Wahrnehmung überein. Eigentlich entscheiden sollen hätte der Gemeinderat über die Vorfahrtsrichtung, am Ende wurde aus der Debatte eine Grundsätzliche, spätestens als plötzlich die Option im Raum steht, doch alles so zu lassen, wie es ist.

Neue Ortsmitte, aber mit alter Verkehrsführung

Und dafür fand sich im Gremium dann auch eine Mehrheit. 11 von 19 Gremienmitgliedern stimmen dafür, die Verkehrsführung zu belassen - passionierte Gegenrede gibt es nur von den Freien Wählern. Sechs Jahre nach der Auswahl des Siegerentwurfs, der damals auch unter Bürgerbeteiligung entstanden war, und ein Jahr und zahlreiche Planungsrunden nach einem einstimmigen Grundsatzbeschluss für die neue Verkehrsführung, steht man damit zumindest mit dem westlichen Teil der Neuen Ortsmitte wieder relativ am Anfang.

Geprüft werden soll nun, ob die bisher isolierte, dreieckige Verkehrsinsel zwischen Haupt- und Bachstraße wenigstens in westlicher Richtung erschlossen werden könnte, in dem man den kurzen Abschnitt der Rutesheimer Straße stillegt. „Trompetenlösung“ nennen das einige Gemeinderäte sogleich. Was bleiben wird, ist die Straße, die die Fußverbindung zwischen Dreispitz und Marktplatz durchschneidet - und die den Wohnungen, die irgendwann auf der Schotterfläche neben dem Rathaus entstehen sollen, vor der Nase liegen wird.