Eigentlich will die Gemeinde Weissach ihre Ortsmitte neu gestalten und wollte dafür auch die Verkehrsführung ändern. Doch die Pläne wurden gekippt.
10.06.2026 - 16:00 Uhr
Einst hatte man in Weissach groß geträumt: Der Strudelbach sollte oberirdisch durch die Ortsmitte plätschern, der Marktplatz vor das Alte Rathaus verlegt werden, um das historische Gebäude wieder in den Mittelpunkt zu rücken, Grünflächen sollten die Aufenthaltsqualität steigern und Fußgänger ohne zahlreiche Straßenquerungen vom Rathaus bis zum Platz vor dem Rewe-Markt schlendern.