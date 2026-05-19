Neue Regierung in Baden-Württemberg Das sagt Özdemir zu der großen Palmer-Frage
Das Thema Staatsrat und Boris Palmer scheint vom Tisch. Dennoch gibt es Hinweise auf eine Rolle für den Tübinger OB in der Landesregierung. Was Cem Özdemir dazu sagt.
Das Thema Staatsrat und Boris Palmer scheint vom Tisch. Dennoch gibt es Hinweise auf eine Rolle für den Tübinger OB in der Landesregierung. Was Cem Özdemir dazu sagt.
Er wird eine Rolle in der Landesregierung spielen, er wird es nicht - das Katz-und-Maus-Spiel mit der Öffentlichkeit, ob der streitbare Tübinger OB Boris Palmer in Cem Özdemirs grün-schwarzer Regierungskoalition eine Aufgabe erhält, geht in die nächste Runde. Und weiterhin schießen Spekulationen ins Kraut - neu befeuert durch den Fakt, dass das Thema Verwaltungsreform vom Innenministerium ins Staatsministerium gewandert ist, wie vergangene Woche bekannt wurde.