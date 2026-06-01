 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Warum sich das Bauministerium jetzt um den Sport kümmert

Neue Regierung in Baden-Württemberg Warum sich das Bauministerium jetzt um den Sport kümmert

Neue Regierung in Baden-Württemberg: Warum sich das Bauministerium jetzt um den Sport kümmert
1
Theresa Schoppers neues Ministerium begründet nach Kritik den Schritt, das Thema Sport nicht mehr beim Kultusministerium anzusiedeln. Foto: dpa

Der größte Sport-Dachverband im Land übt Kritik daran, dass das Thema sich jetzt über mehrere Ministerien verteilt. Wie das Bauministerium den Schritt begründet.

Digital Desk: Sascha Maier (sma)

Nachdem der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) deutliche Kritik daran geübt hat, dass sich sportliche Themen in der Landesregierung nun über mehrere Ministerien verteilen, geht das Bauministerium jetzt auf die Vorwürfe ein. Bauministerin Theresa Schopper (Grüne), in der vergangenen Legislaturperiode noch Kultusministerin, nahm das Thema Sport zum Unmut des LSV in ihr neues Ministerium mit. Dadurch gibt es nun mit dem Bau-, Kultus- und Sozialministerium drei Ministerien, die im weitesten Sinne für Sport zuständig sind. Im Bauministerium versichert man dennoch, dass „die erfolgreiche Sportpolitik der vergangenen Jahre nahtlos fortgesetzt“ werden könne.

 

Sport für Ministerin „Herzensangelegenheit“

Wie ein Sprecher des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen - so die offizielle Bezeichnung - erklärt, sorge die „personelle Kontinuität mit Ministerin Theresa Schopper“ dafür. Für sie sei der Sport seit „vielen Jahren eine Herzensangelegenheit.“ Allerdings gebe es auch handfestere Gründe, die Zuständigkeiten für den Sport neu zu ordnen.

Bund, Länder, Kommunen, Sportorganisationen und Gesellschaft sollten gemeinsam daran arbeiten, die Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung nachhaltig zu verbessern. „Dazu gehören auch moderne, attraktive und gut erreichbare Sport- und Bewegungsflächen“, so der Sprecher des Ministeriums „ob auf dem Schulhof, in kommunalen Sportstätten, auf Spielplätzen oder in öffentlichen Grünanlagen.“ Also bauliche Aufgaben.

„Da wiehert der Amtsschimmel“

Schopper ist seit 2025 Vorsitzende der Sportministerkonferenz. Dabei habe sie „wichtige Impulse gesetzt und zahlreiche Projekte angestoßen, etwa den Aktionsplan zur Förderung des Kinder- und Jugendsports.“ Ziel sei es unter anderem, tägliche Bewegungszeiten für Kinder und Jugendliche zu stärken sowie die Talententwicklung weiter auszubauen. Diese Projekte könnten nun konsequent weitergeführt werden.

Jürgen Scholz, der Präsident des LSVBW, hatte die Entwicklungen anders bewertet. Der hauptberufliche Bürgermeister von Sersheim hatte nach dem Umzug des Sports vom Kultus- ins Bauministerium gesagt: „Da wiehert der Amtsschimmel – und zwar heftig!“

Besonders in der Kritik: Dass das Thema Sport jetzt auf drei Ministerien verteilt ist. So befindet sich der Leistungssport im Bau, der Schulsport bleibt im Kultusministerium und das Sozialministerium kümmert sich um Belange der Sportjugend. „Das Konstrukt ist wahnsinnig unübersichtlich“, sagte Scholz.

In einer aktuellen Stellungnahme des LSVBW stellt Scholz zwar klar, dass er sich auf Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Ministerin Theresa Schopper freue. Er erwarte aber „besonders in der Übergangsphase erhöhte Aufwände für den organisierten Sport und pocht auf die Klärung dringlicher noch offener Fragen."

30 ganze Jahre lang sei der organisierte Sport in Baden-Württemberg im Kultusministerium fest verankert gewesen, wird in dem Schreiben betont. Der Wechsel habe den LSVBW überrascht. In die Entscheidung sei man nicht eingebunden gewesen.

Zwar lobt Scholz den Solidarpakt Sport V, in dem viel Geld für die Sportstätteninfrastruktur vorgesehen ist - die jährliche Landesförderung wurde um knapp 20 Millionen Euro erhöht. Der LSVBW-Präsident räumt auch ein, dass die Verknüpfung von Bauen und Sport in Baden-Württemberg daher näher liege, „als man auf den ersten Blick denken mag.“ Aber gerade zu Beginn erwarte er einen hohen bürokratischen Mehraufwand, „das wird für den Landessportverband und die Sportbünde sicher nicht einfach.“

Auch andere Zuständigkeiten verändert

Scholz kritisierte außerdem, dass das Wort „Sport“ gar nicht mehr im offiziellen Namen des Ministeriums vorkomme. Tatsächlich findet sich der Sport auch nicht mehr in den Bezeichnungen der anderen teilzuständigen Ministerien. Im Kabinett Kretschmann war das noch anders: Da hieß immerhin das Kultusministerium noch Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.

Nicht nur beim Sport haben sich in der neuen Regierung unter Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) die Zuständigkeiten geändert. So wanderte unter anderem das Mammutthema Bürokratieabbau vom Innen- ins Staatsministerium, das Umweltministerium erhielt Aufgaben um Lärmschutz und Luftreinhaltung vom Verkehrsministerium.

Weitere Themen

Neue Regierung in Baden-Württemberg: Warum sich das Bauministerium jetzt um den Sport kümmert

Neue Regierung in Baden-Württemberg Warum sich das Bauministerium jetzt um den Sport kümmert

Der größte Sport-Dachverband im Land übt Kritik daran, dass das Thema sich jetzt über mehrere Ministerien verteilt. Wie das Bauministerium den Schritt begründet.
Von Sascha Maier
Was wird an Fronleichnam gefeiert?

Katholisches Hochfest Was wird an Fronleichnam gefeiert?

Fronleichnam ist in Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Der Hintergrund dieses Hochfestes im Kirchenjahr der katholischen Kirche ist den meisten aber kaum noch bekannt. Was wird an dem Hochfest gefeiert? Und seit wann gibt es Fronleichnam?
Von Markus Brauer
Meßstetten im Zollernalbkreis: Polizei schnappt Trio nach brutalem Raubüberfall

Meßstetten im Zollernalbkreis Polizei schnappt Trio nach brutalem Raubüberfall

Ein Mann verabredet sich übers Internet mit einer Frau – und wird in seiner eigenen Wohnung überfallen. Der Polizei gelingt es, die mutmaßlichen Täter aufzuspüren.
Kurioses aus Karlsruhe: Hilferufe eines Papageis sorgen für Feuerwehr-Einsatz

Kurioses aus Karlsruhe Hilferufe eines Papageis sorgen für Feuerwehr-Einsatz

Ein Passant alarmiert die Feuerwehr: Aus einem Haus dringen verzweifelte Schreie. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betreten, wartet eine Überraschung auf sie.
Bodensee: Polizei gibt Entwarnung – Niemand über Bord

Bodensee Polizei gibt Entwarnung – Niemand über Bord

Großer Einsatz auf dem Bodensee: Boote, Drohnen, Hubschrauber – und am Ende ist alles nur eine Täuschung? Was die Polizei zu dem Notruf sagt.
Rastatt: Toter Mann aus der Murg gezogen

Rastatt Toter Mann aus der Murg gezogen

Ein Passant entdeckt einen leblosen Körper in der Murg. Die Polizei steht vor Rätseln: Wer ist der Tote? Wie ist er gestorben?
Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis: Junger Mann stirbt nach Rutschen-Unfall im Erlebnisbad „Miramar“

Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis Junger Mann stirbt nach Rutschen-Unfall im Erlebnisbad „Miramar“

Am Pfingstsamstag geschieht ein schwerer Unfall in einer Rutsche im Erlebnisbad „Miramar“: Ein Mann muss reanimiert werden. Nun bestätigt die Polizei den Tod des 25-Jährigen.
Ortenaukreis: Tödlicher Zusammenstoß: Mann fährt in den Gegenverkehr

Ortenaukreis Tödlicher Zusammenstoß: Mann fährt in den Gegenverkehr

Im Ortenaukreis gerät ein Fahrer auf die Gegenfahrbahn, es kommt zum Crash. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem tödlichen Unfall kam.
Wetter in Baden-Württemberg: Nach dem Gewitter ist vor dem Gewitter: Wann’s wieder blitzt

Wetter in Baden-Württemberg Nach dem Gewitter ist vor dem Gewitter: Wann’s wieder blitzt

Schirm oder Sonnenbrille? Am besten beides. Denn in den kommenden Tagen dürfte es auch immer mal wieder regnen. Wie warm es gleichzeitig wird und wo am meisten los ist.
Wetter in BW: Wieder Hagel und Starkregen möglich

Wetter in Baden-Württemberg Wieder Hagel und Starkregen möglich

Auch in dieser Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Hagel in Baden-Württemberg.
Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu Sport Kultusministerium Stuttgart
 
 