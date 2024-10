Seit fast 30 Monaten steht fest, dass eine neue Rosensteinbrücke gebaut werden muss. Doch erst jetzt stellen die Gemeinderatsfraktionen konkrete Anträge zur künftigen Funktion und Nutzung. Das Fraktionsbündnis SÖS/Die Linke greift eine Idee der Architektenkammer auf: Warum nicht eine reine Radfahrer- und Fußgängerbrücke bauen?

Uli Nagel 15.10.2024 - 16:45 Uhr

Im Mai 2022 wurde die marode Rosensteinbrücke für Autos, Lastwagen sowie die Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) gesperrt. Der Abriss der mehr als 70 Jahre alten Neckarquerung erfolgte dann im ersten Halbjahr 2024. Die gute Nachricht: der befürchtete Verkehrskollaps ist durch den Ausfall einer der wichtigsten Flussbrücken in Stuttgart ausgeblieben. Die schlechte: Was den geplanten Neubau angeht, der von Anfang an für die Verantwortlichen des Tiefbauamts feststand, wurde in den vergangenen fast 30 Monaten keine einzige Weiche gestellt – sprich Entscheidung durch den Gemeinderat getroffen.