Neue Rosensteinbrücke in Stuttgart Megakran für Kraftakt über dem Neckar
Am Sonntag, 26. Oktober, wird der Ersatzbau für die Rosensteinbrücke eingehoben. So sieht der gigantische Raupenkran dafür aus.
Insgesamt 1000 Tonnen schwer, die maximale Auslage beträgt 100 Meter – alleine durch seine gigantischen Ausmaße ist der Kran direkt am Neckarufer im Cannstatter Seilerviertel nicht zu übersehen. Direkt gegenüber des Wilhelmatheaters neben dem früheren Rot-Kreuz-Krankenhaus, wurde der Gigant aus Einzelteilen in den vergangenen Tagen zusammengesetzt. Die Dimensionen sind notwendig, schließlich soll der Raupenkran in der Nacht auf Montag, 27. Oktober, den 125 Tonnen schweren Ersatzbau für die Rosensteinbrücke einheben.