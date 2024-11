Hingucker in Remseck Straßenbahn-Oldie steht für revolutionäre Ära

Vor dem Betriebshof in Remseck im Kreis Ludwigsburg ist eine Straßenbahn abgestellt, die aus einer ganz besonderen Modellreihe stammt – und sogar in der Region gebaut wurde. Eine kleine Zeitreise, die in den 1960er Jahren beginnt.