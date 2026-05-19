Neue Stolpersteine in Stuttgart „Meine Mutter ist mit ihrem Leben versöhnt“
Vier Stolpersteine erinnern im Stuttgarter Westen nun an die von den Nazis vertriebene Familie Katz. Die Tochter, Henny, lebt noch – sie ist 101 Jahre alt.
Vier Stolpersteine erinnern im Stuttgarter Westen nun an die von den Nazis vertriebene Familie Katz. Die Tochter, Henny, lebt noch – sie ist 101 Jahre alt.
Salbei und Thymian. Diese beiden Kräuter hat Marc Porter neben die Stolpersteine gestellt. Sie sind für seine Mutter Henny. Salbei, auf Englisch sage, für Weisheit. Thymian, thyme, auf dass sie noch lange lebe.