Neue Studie zu Wegovy und Co.

Abnehmspritzen wie Wegovy und Ozempic unterstützen nicht nur Gewichtsverlust, sondern senken auch das Herzinfarktrisiko. Eine Studie deutet darauf hin, dass sie gar noch mehr können – dann wäre eine Neubeurteilung nötig, meint Bettina Hartmann.

Bettina Hartmann 20.01.2025 - 17:03 Uhr

Der Ansturm auf Abnehmspritzen wie Wegovy hält an. Deren Wirkstoffe, etwa Semaglutid, führen zu Gewichtsverlust – sofern man sie auf Dauer, also wirklich lebenslang nimmt. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass die Präparate auch gegen weitere Krankheiten helfen, Bluthochdruck etwa, Herzinfarkt, Schlaganfall. Was nicht verwundert, denn häufig stehen diese im Zusammenhang mit Übergewicht.