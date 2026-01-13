Vodafone stellt am 20. Januar in Stuttgart und Städten der Region die TV-Frequenzen um. Beim vergangenen Mal blieb bei älteren Geräten der Bildschirm oft schwarz. Was ist zu tun?
13.01.2026 - 18:00 Uhr
Die Ankündigung kam zum Jahreswechsel: In Mails, Briefen oder Aushängen informierte Vodafone die Kundinnen und Kunden in Stuttgart und Teilen der Region, dass man in der Nacht zum 20. Januar die TV-Frequenzen neu belege. „Im besten Fall bekommst Du das nicht mit“, heißt es in den Mails. Und im schlechtesten Fall? Könnte wohl der Bildschirm erst einmal schwarz bleiben. Das sollte man deshalb beachten: