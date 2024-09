Neue Veranstaltung in Filderstadt

Am 22. September findet die Premiere statt, künftig soll der Emerländer Herbst regelmäßig ausgerichtet werden. Worum geht es? Und wer macht mit?

Caroline Holowiecki 01.09.2024 - 14:43 Uhr

Vor der eigentlichen Premiere steht noch eine weitere, etwas kleinere Premiere: Das Werbebanner ist da. Langsam rollen die vier Männer die große Rolle aus, beäugen zufrieden das nagelneue riesige Kunststoffplakat, das bald sämtliche Menschen in dem Filderstädter Ortsteil Sielmingen an prominenter Stelle zu sehen bekommen sollen. Will heißen: Die Werbephase für den Emerländer Herbst beginnt.