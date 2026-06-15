Neue Weststadt Esslingen Campus der Hochschule Esslingen: Kommen Forderungen nach Schadenersatz?
Zu wuchtig? Zu teuer? Zu lange? Aus der Neuen Weststadt könnte die Alte Weststadt werden, bis der neue Campus der Hochschule Esslingen fertig ist.
Zu wuchtig? Zu teuer? Zu lange? Aus der Neuen Weststadt könnte die Alte Weststadt werden, bis der neue Campus der Hochschule Esslingen fertig ist.
Den Umzugstermin dick und rot im Kalender anstreichen? Bloß nicht. Das Datum hätte schon wiederholt durchgestrichen werden müssen. Die Fertigstellung des neuen Campus und der Umzug der Hochschule Esslingen in die Neue Weststadt verzögern sich erneut. Zeit- und Kostenrahmen können laut Stuttgarter Finanzministerium nicht eingehalten werden.