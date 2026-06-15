Den Umzugstermin dick und rot im Kalender anstreichen? Bloß nicht. Das Datum hätte schon wiederholt durchgestrichen werden müssen. Die Fertigstellung des neuen Campus und der Umzug der Hochschule Esslingen in die Neue Weststadt verzögern sich erneut. Zeit- und Kostenrahmen können laut Stuttgarter Finanzministerium nicht eingehalten werden.

Für den Neubau waren ursprünglich gut 180 Millionen Euro vorgesehen gewesen. Doch nach derzeitiger Rechnung wird der Campus laut Ministerium mit Ausgaben in Höhe von rund 197 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Mehrkosten würden vom Land getragen und resultierten großteils aus Störungen im Bauverlauf. Ursache seien hauptsächlich Schwierigkeiten bei der Planung und Ausführung im Bereich der Gebäudetechnik. Es seien aktuell bei einzelnen Projektleistungen organisatorische und vertragliche Anpassungen erforderlich. „Das führt dann teilweise auch zu erhöhten Aufwendungen in Gewerken, die die Störungen selbst gar nicht verursacht haben“, teilt Sebastian Engelmann, Leiter der Kommunikation im Finanzministerium, mit.

Die Bauzeitverlängerung stehe im Zusammenhang mit verschiedenen projektbezogenen Herausforderungen während der Planung und Ausführung. Derartige Entwicklungen wirkten sich auch auf die Kosten aus. Der Fokus des Bauprojekts liege aktuell aber auf der Fertigstellung, so Sebastian Engelmann: „Unabhängig davon laufen rechtliche Prüfungen zu möglichen Schadensersatzforderungen. Einzelheiten dürfen wir dazu aber nicht nennen.“

Probleme mit der Gebäudetechnik

Der Bau des neuen Campus am Rand der Esslinger Altstadt ist ohnehin nichts für Menschen mit dünnen Geduldsfäden. Das vierte Quartal 2026 könne als Termin für die Fertigstellung nun doch nicht eingehalten werden, sagt Ministeriumssprecherin Michaela Hornung. Nach derzeitigem Stand sei ein Umzug der Hochschule in die Neue Weststadt in den Sommermonaten nächsten Jahres vorgesehen. Der Lehrbetrieb werde wohl zum Wintersemester 2027/2028 aufgenommen.

Der Neubau der Hochschule Esslingen, der den Standort in der Flandernstraße langfristig ersetzen soll, wirkt auf den ersten Blick wuchtig und kolossal. Foto: Roberto Bulgrin

Gebummelt wird auf der Baustelle nach Angaben des Ministeriums aber nicht. Seit Anfang 2026 hätten wesentliche Fortschritte bei dem Projekt erzielt werden können. Der Schwerpunkt der Arbeiten habe auf dem weiteren Innenausbau und der technischen Gebäudeausrüstung gelegen. Die Klinkerarbeiten seien weitgehend abgeschlossen: „Parallel dazu wurden die Fassadengerüste weiter abgebaut. Zudem konnten die Bauaufzüge zurückgebaut werden, wodurch die Voraussetzungen geschaffen wurden, die Arbeiten an den Außenanlagen fortzuführen“, erklärt Michaela Hornung.

„Der Fokus liegt auf der Fertigstellung.“ Sebastian Engelmann, Stuttgarter Finanzministerium

Bis zur Fertigstellung des Hochschulneubaus stehen noch verschiedene Arbeiten im Hochbau und in der technischen Gebäudeausrüstung an. Im Innern seien Bodenbelags-, Maler-, Decken- und Türeinbauarbeiten sowie einzelne Schreinerarbeiten zu erledigen, führt das Stuttgarter Finanzministerium aus. Bei der Gebäudetechnik stünden die Fertigstellung der Kältezentralen, anschließend die Elektro- und Sanitärinstallationen sowie der Einbau der Medientechnik an. Im dritten Quartal sollen die technischen Anlagen in Betrieb genommen und einschließlich Probebetriebe bis zur Übergabe abgeschlossen werden. „Die Küchentechnik wird im ersten Quartal 2027 und damit kurz vor der Übergabe an den Nutzer eingebaut“, sagt Michaela Hornung. Parallel dazu würden die Außenanlagen bis voraussichtlich Ende 2026 fertig.

Ist der neue Campus zu wuchtig und zu opulent?

Wuchtig und monumental wirken die bisher fertiggestellten Bauteile des Campus am Rande der Altstadt. Doch so kolossal soll das Projekt nach Angaben des Ministeriums nicht bleiben. Michaela Hornung verweist auf weitere Gestaltungselemente, städtebauliche Akzente und Grünflächen, die den opulenten Eindruck mildern sollen. Vorgabe eines Architektenwettbewerbs für den Hochschulcampus sei auch die Einbindung des Projekts in die Gesamtkonzeption der Neuen Weststadt gewesen.

Nach derzeitigem Stand ist ein Umzug der Hochschule in die Neue Weststadt laut Finanzministerium in den Sommermonaten nächsten Jahres vorgesehen. Der Lehrbetrieb werde wohl zum Wintersemester 2027/2028 aufgenommen. Foto: Roberto Bulgrin

Im Siegenentwurf wurde ihrer Darstellung nach diese Richtlinie beherzigt. Das Flächenvolumen des Gesamtprojekts werde auf vier Gebäudeelemente verteilt. Diese einzelnen Baukörper gruppierten sich um einen Innenhof – in dem so gebildeten Campus sorgten Freiräume und Begrünung für Auflockerung. Als Beispiel nennt Michael Hornung eine Reihe mit drei Bäumen entlang der Schlachthausstraße. Im Innenhof werde der Zugang zu den Gebäuden durch zwei versetzte Baumreihen betont. Der Bereich zwischen Campus und dem westlich angrenzenden städtischen Quartierspark werde als großzügige Interimsgrünanlage mit einer Rasenfläche, einzelnen Bäumen und Volleyballfeld gestaltet.

Baustart für den Bau des neuen Campus der Hochschule Esslingen war im April 2020. Foto: Roberto Bulgrin

Am neuen Hochschulstandort werden künftig laut Finanzministerium alle nichttechnischen Studiengänge der Fakultäten Wirtschaft und Technik, Informatik und Informationstechnik, Soziale Arbeit, Bildung und Pflege sowie die zentrale wissenschaftliche Einrichtung „International Centre and Graduate School“ untergebracht. Vorgesehen sind auch eine zentrale Bibliothek, die Aula, die Mensa und Angebote der Studienberatung sowie Flächen für das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte.

Der neue Campus der Hochschule

Kunst am Bau

Kunstvoll soll der neue Campus werden. Bei einem 2023 ausgelobten, zweistufigen Wettbewerb zu Kunst am Bau wurden laut Ministerium vier Entwürfe ausgewählt. Drei der Kunstwerke befänden sich in den Atrien der Gebäude, ein weiteres gestalte die Deckenuntersicht der Brücke entlang der Schlachthausstraße. Zudem sei noch ein zusätzliches Kunstwerk erworben worden. Inzwischen seien alle Kunstwerke fertig.

Entwicklung

Zur Geschichte des Bauprojekts teilt das Finanzministerium mit, 2012 sei die Esslinger Wohnungsbau an die Hochschule Esslingen herangetreten. Ihr Vorschlag: Das ehemalige Areal des Güterbahnhofs sollte als neuer, zentraler und verkehrsgünstiger Hochschulstandort entwickelt werden. Im Gegenzug sollte der bisherige Standort Flandernstraße aufgegeben und die landeseigenen Flächen für den Wohnungsbau in Esslingen genutzt werden. 2016 haben die Stadt Esslingen, die Esslinger Wohnungsbau GmbH und das Land dies in einem gemeinsamen Vertrag vereinbart.