Die neue Anthologie „Sonnengruß – Yoga Geschichten“ erzählt von den Irrungen und Wirrungen im Yoga, aber auch den erleuchtenden Momenten.

Lukas Jenkner 16.05.2025 - 17:59 Uhr

Plötzlich war alles Yoga! Als Ende der Nullerjahre der Boom der indischen Weisheitslehre auch in Deutschland losbrach, schien es kein Halten zu geben. Wo einst in Volkshochschulen Kurse wie „Yoga auf dem Stuhl“ angeboten wurden und in Fitnessstudios am Ende eines intensiven Workouts Yoga als Stretching-Ersatz diente, gab es plötzlich Kundalini, Hatha, Ashtanga und zahllose andere Stile, in denen geübt wurde. Gymnastikhosen hießen jetzt Yoga Pants, und Detox Smoothies ersetzten die Apfelsaftschorle.