Am Autohof: Was soll gebaut werden – und wie?

Neue Zentrale der Mobilität an der B10 in Stuttgart-Wangen

Es ist als Pilotprojekt für ganz Stuttgart gedacht. Auf dem Gelände des Autohofs neben der B 10 in Wangen ist ein großer Neubau geplant. Neben der Logistik soll dieser auch Platz für Handel, Handwerk und Freizeit bieten. Ein städtebaulicher Wettbewerb soll das zukünftige Aussehen klären.

Alexander Müller 29.10.2024 - 11:29 Uhr

Es soll ein Pilotprojekt für ganz Stuttgart werden: Die Straßenverkehrsgenossenschaft Süd (SVG) plant einen großen Neubau auf dem Gelände des Autohofs in Wangen. Bereits in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen, einer der größten Dienstleister in der Transport- und Logistikbranche, kräftig in das Areal zwischen B 10, Otto-Konz-Brücken und Hedelfinger Straße investiert. Neben den beiden Tankstellen wurde das Hotel, das Verwaltungs- und Tagungszentrum sowie die Gastronomie neu gebaut. Im Mittelpunkt steht aber immer noch die große versiegelte Fläche mit den 90 Lkw-Stellplätzen. Doch das soll sich in Zukunft ändern.