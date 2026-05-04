Neue Züge für die Wieslauftalbahn: Gelb-blau und leiser – neue Regio-Shuttles bringen mehr Stabilität fürs Wiesel

Sie sind gelb-blau, sie sind leiser und sie sind ein Hoffnungsträger für mehr Stabilität: Seit diesem Montag, 4. Mai, rollen zwei weitere modernisierte Fahrzeuge über die Strecke der Wieslauftalbahn zwischen Schorndorf und Rusersberg. Was nach Routine klingt, ist in Wahrheit ein weiterer Schritt aus einer Krise heraus, die das „Wiesel“ vor knapp zwei Jahren fast zum Stillstand gebracht hätte. Wie das Landratsamt mitteilt, sind damit nun alle vier beschafften Fahrzeuge im Einsatz und das Kapitel ihrer Inbetriebnahme abgeschlossen.