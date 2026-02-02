Die neue Hermann-Hesse-Bahn verbindet Weil der Stadt und Calw. Zum Auftakt holpert es aber noch ein wenig: Der Ticketkauf über einige Apps scheint derzeit noch nicht möglich zu sein.

1983 rollte zwischen Weil der Stadt und Calw der letzte Personenzug – gut 40 Jahre später gibt es zwischen den beiden Städten nun wieder eine Zugverbindung. Am Samstag feierte die neue Hermann-Hesse-Bahn ihre Jungfernfahrt, seit Sonntag fährt der Zug einmal stündlich auch für regulären Publikumsverkehr. Und gleich zu Beginn wurde das Angebot gut angenommen: Wer am Sonntag mit der Hermann-Hesse-Bahn gefahren ist, hat wahrscheinlich nicht so leicht einen Sitzplatz bekommen.

Ganz glatt läuft zum Einstieg aber doch nicht alles – besonders beim Ticketverkauf hakt es derzeit noch. Vielen dürfte es so ergangen sein, wie unserem Leser Matthias Bartel aus Weil der Stadt: Bei der Suche nach einem Fahrschein über die Apps der Deutschen Bahn (DB) oder des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) nach Fahrscheinen gab es bei der DB eine Fehlermeldung. Auch bei der VVS wird derzeit noch „Kein Ticketkauf möglich“ angezeigt. Ebenso scheint nicht immer die Hesse-Bahn als mögliche Verbindung vorgeschlagen zu werden. Wer beim VVS den Ort Calw und nicht den Bahnhof als Ziel angibt, wird auf die bestehende Busverbindung verwiesen. Google Maps schlägt währenddessen vor, von Stuttgart aus nach Calw mit S-Bahn und Bus zu fahren.

Hermann-Hesse-Bahn: Noch nicht alle Fahrscheinautomaten in Betrieb

Einen Hinweis auf die Schwierigkeiten beim Ticketkauf hat der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn bereits am Sonntagabend auf seiner Webseite veröffentlicht. Man habe die Probleme bereits der Südwestdeutschen Landesverkehrsgesellschaft SWEG, der Bahn und den Verkehrsverbünden gemeldet, heißt es dort. Für die Hesse-Bahn wurde der Landkreis Calw bereits Ende 2025 in den VVS teilintegriert. Gründe für den technischen Fehler können DB und VVS Montagmittag noch nicht nennen. Ein Sprecher der SWEG bestätigt aber, dass man derzeit gemeinsam mit DB Vertrieb den Sachverhalt prüfe.

Wem es angesichts der technischen Schwierigkeiten nicht möglich ist, online ein Ticket zu kaufen, kann sich derweil immerhin an den beiden vorläufigen Start- und Endpunkten der Hermann-Hesse-Bahn einen Fahrschein lösen. In Weil der Stadt gibt es am S-Bahn-Gleis einen DB-Automaten. In Calw wurde direkt am Gleis der Hesse-Bahn ein Fahrscheinautomat installiert.

An den anderen Stationen sind die Geräte allerdings noch nicht in Betrieb, heißt es auf der Homepage des Zweckverbands. „Bitte kaufen Sie Ihre Tickets vorab online oder beim Busfahrer“, so die Info. „Das Kontrollpersonal im Zug ist bemüht, ebenfalls Tickets (ohne Aufpreis) zu verkaufen.“ Inhaber des Deutschlandtickets müssen sich derweil gar nicht damit befassen – sie können mit ihrem Abo auf der Strecke ohne zusätzliches Ticket fahren.