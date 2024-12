Was sich für die Gaskunden von 2025 an ändert

Neuer Betreiber für Gasnetz in Stuttgart

Zum 1. Januar wechselt der Betreiber des Gasnetzes in Stuttgart. Die städtische Firma Stuttgart Netze übernimmt die Verantwortung von Netze BW, einer EnBW-Tochter. Das müssen Stuttgarter Gaskunden wissen.

Stuttgarter Haushalte, die mit Gas heizen, bekommen in diesen Tagen Post. Es geht um die Zählerstände, aber auch um eine Änderung. Denn zum 1. Januar 2025 wechselt der Betreiber des Gasnetzes in Stuttgart: von Netze BW zu Stuttgart Netze. Der Energieträger Erdgas macht in Stuttgart momentan 35 Prozent aus. Wir erläutern die wichtigsten Fragen und die Hintergründe.