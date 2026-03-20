Neuer Betriebshof in Denkendorf: „Ein nachhaltiger Zukunftsbau“ begeistert Bürgermeister Barth

Der Stolz über den modernen neuen Bauhof ist dem Bürgermeister Ralf Barth und dem Bauhofleiter Jens Kulhanek anzuhören. „Es ist ein multifunktionales Gebäude, das allen heutigen Anforderungen für eine Gemeinde unserer Größe gerecht wird“, erklärt Barth. Zudem erfülle der Neubau am Ortseingang alle aktuellen Standards und Anforderungen an die Arbeitssicherheit für die derzeit 13 Bauhofmitarbeiter. Auch wenn man sich noch an den neuen Arbeitsplatz gewöhnen müsse, bestätigt Kulhanek: „Es ist wesentlich leichter hier zu arbeiten, die Abläufe sind viel strukturierter.“ So ermöglicht etwa eine Laderampe das rückenschonende Be- und Entladen der Kleintransporter. Seit Weihnachten sei man nach und nach umgezogen und vor allem für den Winterdienst habe sich der neue Bauhof bereits bewährt, betont Kulhanek.