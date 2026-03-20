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  8. „Ein nachhaltiger Zukunftsbau“ begeistert Bürgermeister Barth

Neuer Betriebshof in Denkendorf „Ein nachhaltiger Zukunftsbau“ begeistert Bürgermeister Barth

Neuer Betriebshof in Denkendorf: „Ein nachhaltiger Zukunftsbau“ begeistert Bürgermeister Barth
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Bauhofleiter Kulhanek (links) und Bürgermeister Barth vor dem neuen Bauhof Foto: Rapp-Hirrlinger

Der neue Betriebshof in Denkendorf beeindruckt mit nachhaltiger Bauweise und modernen Arbeitsbedingungen. Am 22. März wird er mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht.

Der Stolz über den modernen neuen Bauhof ist dem Bürgermeister Ralf Barth und dem Bauhofleiter Jens Kulhanek anzuhören. „Es ist ein multifunktionales Gebäude, das allen heutigen Anforderungen für eine Gemeinde unserer Größe gerecht wird“, erklärt Barth. Zudem erfülle der Neubau am Ortseingang alle aktuellen Standards und Anforderungen an die Arbeitssicherheit für die derzeit 13 Bauhofmitarbeiter. Auch wenn man sich noch an den neuen Arbeitsplatz gewöhnen müsse, bestätigt Kulhanek: „Es ist wesentlich leichter hier zu arbeiten, die Abläufe sind viel strukturierter.“ So ermöglicht etwa eine Laderampe das rückenschonende Be- und Entladen der Kleintransporter. Seit Weihnachten sei man nach und nach umgezogen und vor allem für den Winterdienst habe sich der neue Bauhof bereits bewährt, betont Kulhanek.

 

Das neue Gebäude, das den alten Bauhof in der Sudetenstraße ersetzt, trägt modernen Anforderungen Rechnung: Da heute keine schweren Maschinen etwa für den Straßenbau benötigt werden, weil diese Arbeiten an Fremdfirmen vergeben werden, kommt man mit gut 2000 Quadratmetern und damit etwa der Hälfte der bisherigen Fläche zurecht. Ein Hochregallager schafft zusätzlichen Stauraum in der Höhe.

Die Fahrzeughalle bietet viel Platz. Foto: Foto: Rapp-Hirrlinger

Sechs Millionen Euro für nachhaltigen Zukunftsbau in Denkendorf

Rund sechs Millionen Euro hat der neue Bauhof gekostet. Die teilweise zweistöckigen Gebäude gruppieren sich um einen Innenhof. Nachhaltigkeit war ein wichtiges Kriterium: Die Wärmeversorgung erfolgt unter anderem mittels Erdwärme und Wärmepumpen. Strom liefert eine PV-Anlage, Regenwasser für die Bewässerung wird in Zisternen gesammelt und die Dächer werden begrünt. Zudem gibt es E-Ladestationen. Damit präsentiere sich der neue Bauhof als „nachhaltiger Zukunftsbau“, so der Bürgermeister.

Die beiden Hauptgebäude beinhalten unter anderem eine Fahrzeughalle, Garagen und zeitgemäße Sozial-, Hauswirtschafts- und Sanitärräume. In der Holzwerkstatt können die Bauhofmitarbeiter unter anderem Spielgeräte oder Sitzbänke selbst instandsetzen und in einer weiteren Werkstatt werden Rasenmäher und andere Kleingeräte gewartet oder repariert. In den Lagern finden sich Arbeitsgeräte, Verkehrszeichen, Ersatzteile für die Straßenbeleuchtung, Materialien für den Gartenbau und vieles mehr.

„Eine einmalige Chance, eigene Ideen einzubringen“

Jens Kulhanek hat den Bau von Anfang an begleitet und so den Blick des Praktikers beigesteuert. „Es war eine einmalige Chance, dass ich eigene Ideen einbringen konnte.“ Vieles hat er nicht nur selbst entworfen, sondern auch hergestellt – wie etwa passgenaue Halterungen für Arbeitsgeräte. So könne der Platz gut ausgenutzt werden und alles ganz übersichtlich untergebracht werden.

Im rund 15 Meter hohen Turm wurde ein Silo für Streusalz mit einem Fassungsvermögen von bis zu 50 Tonnen installiert. Er wird der örtlichen Feuerwehr auch zu Übungszwecken dienen. Über das eigens dafür etwas breiter gebaute Treppenhaus kann etwa geübt werden, wie man sich abseilt oder Personen über Leitern rettet.

Auch das Wasserwerk, das derzeit im Heerweg untergebracht ist, wird – mit Ausnahme des Pumpwerks – im neuen Bauhof unterkommen. Dessen Räume sind jedoch vom Bauhof abgetrennt, so dass es bei Bedarf auch durch einen externen Dienstleister betrieben werden könnte. Was mit der Werkstatt des Wasserwerks hinter der Pumpstation geschehen soll, darüber müsse noch entschieden werden. „Das Grundstück bleibt aber auf jeden Fall im Besitz der Gemeinde“, so Barth.

•Am Sonntag, 22. März, wird der neue Bauhof mit einem Tag der offenen Tür und dem „Baufrühling 2026“ offiziell eingeweiht. Zwischen 11 und 16.30 Uhr gibt es ein buntes Programm unter anderem mit Führungen, einer Schauübung der Feuerwehr und Kinderprogramm. Beim „Baufrühling“ präsentieren sich örtliche Betriebe von denen etliche auch am Neubau des Betriebshofs beteiligt waren.

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