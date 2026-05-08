Neuer Biertrinker-Trend Das Bier im Stehen macht in Stuttgart die Runde
In der Calwer Passage feiert Dinkelacker mit einem Stehausschank Erfolge. Jetzt plant die Brauerei in Stuttgart weitere Ableger. Konkurrent Hofbräu zieht nach.
In der Calwer Passage feiert Dinkelacker mit einem Stehausschank Erfolge. Jetzt plant die Brauerei in Stuttgart weitere Ableger. Konkurrent Hofbräu zieht nach.
Das gute Wetter macht Christian Dinkelacker nicht nur zum Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen gute Laune. Der Chef von Dinkelacker-Schwaben Bräu schaut derzeit mit sichtbarem Genuss auf die Calwer Straße nach Südwest. Dort hat die Brauerei mit ihrem künftigen Wasenwirt Carsten Weller Anfang des Jahres einen Stehausschank eröffnet. Die Biergeschäfte laufen dort so gut, dass schon bald weitere Stehausschänke folgen könnten.