Neuer BMX-Track in Kornwestheim: Kornwestheim ist fast bereit für den nächsten Höllenritt auf zwei Rädern

Aus Frankreich kommen nicht nur die besten Fahrern im Bicycle Moto Cross (BMX), das Nachbarland ist auch weltweit die führende Nation, wenn es um Design und Architektur von BMX-Rennbahnen geht. Diese Expertise wollte auch die BMX-Abteilung der Skizunft Kornwestheim nutzen, als es um den Neubau des Tracks in der Talstraße in Kornwestheim ging. Man wollte nicht am falschen Ende sparen und engagierte den französischen Elite-BMX Fahrer und Bahnbauer Romain Racine mit seiner Firma „RR Tracks“. Schließlich soll das BMX-Eldorado in der Nähe der Kläranlage mindestens 20 weitere Jahre halten.

Der Entwurf von BMX-Anlagen erfordert eine präzise Architektur, die Topografie, fließende Radien, Entwässerung und Sicherheit vereint. Da stehendes Wasser die Bahn unbefahrbar macht, muss das Design so angelegt sein, dass Regenwasser seitlich abfließen kann.„Die Firma ist dabei auf unsere Wünsche und eine bedarfsgerechte Ausgestaltung eingegangen und wir sind jetzt super happy“, sagt Abteilungsleiter Thomas Dudenhöfer bei der Besichtigung der noch nicht ganz fertigen Anlage.

Kornwestheim bietet vier breite Geraden und drei Steilkurven

Im März kamen die Bagger und machten die Heimstatt der akrobatischen Radler bis auf die Startrampe platt. Zu Beginn wurde die zweite Kurve versetzt, um einen Anhaltspunkt für die neu zu gestaltenden vier Geraden zu bekommen. Stück für Stück wurden alte Elemente umgeschichtet, um Neues entstehen zu lassen. Ein Großteil der abgetragenen Materialien wurden aus Nachhaltigkeitsgründen weiter verwendet. Insgesamt wurden 220 Tonnen Asphalt verbaut, die Sprunghügel auf den Geraden aus Schotter und mineralischem Brechsand entsprechend verdichtet.

30 Jahre lang hatte der Track gehalten, wurde von den Mitgliedern des Vereins in Stand gehalten. Aber dann war der Abnutzungseffekt zu hoch, die Risse in den Asphaltkurven zu tief. Kosmetische Reparaturen halfen irgendwann nicht mehr. Jetzt hat der Parcours ein völliges neues Facelifting erhalten – die Strecke wurde etwas verlängert, hat jetzt vier breite Geraden mit genügend Platz dazwischen und drei Steilkurven, die ein völlig neues Fahrgefühl vermitteln werden. Nur ein Flutlicht fehlt. „Das hat unser Budget nicht mehr hergegeben“, sagt der Abteilungsleiter.

Abteilungsleiter Thomas Dudenhöfer ist begeistert von der neuen Steilkurve. Foto: Andreas Essig

Die Franzosen sind längst abgezogen. Jetzt koordiniert Thomas Dudenhöfer die restlichen Arbeiten auf der Baustelle. Die Fein- und Nacharbeiten übernehmen die Mitglieder, auch eine digitale Anzeigetafel fehlt noch. Am 26. Juli soll die Strecke eröffnet werden.

Finanziert wurde das Projekt aus mehreren Töpfen, die Abteilung selbst hatte einiges aus Vereinsgeldern beigesteuert und brachte auch jede Menge Eigenleistung ein. Auch der Württembergische Landessportbund (WLSB) bezuschusste das Sanierungsprojekt, eine Förderung gab es auch durch den Stadtverband Kornwestheim.

Der Pachtvertrag mit der Stadt wurde um weitere 25 Jahre verlängert. „Aber natürlich sind wir weiter auf der Suche nach Sponsoren, um den künftigen Unterhalt der Bahn zu stemmen“, sagt Thomas Dudenhöfer, der selbst BMX fährt. Noch erfolgreicher ist seine Tochter Pia, die schon einige nationale und internationale Titel eingefahren hat.

Track wird aus verschiedenen Töpfen finanziert

Die Abteilung bei der Skizunft hat 130 Mitgliederinnen und Mitglieder – rund 50 üben den rasanten Sport aktiv aus. BMX ist ein sehr familiärer Sport – deshalb profitiert der Verein auch in der Umbauphase von der gelebten Gemeinschaft. Ein Schnuppertraining konnte in der Zeit nicht stattfinden, die Fahrerinnen und Fahrer fanden aber bei benachbarten Vereine eine Möglichkeit zu Trainieren. Nachwuchsprobleme hat der Klub keine – auch wegen der Kooperation mit dem Ernst-Sigle-Gymnasium. BMX steht gleichermaßen für Athletik, Sensibilität, Kraft sowie Schnelligkeit.

Thomas Dudenhöfer und seine Mitstreiter freuen sich jetzt über den neuen Mehrwert auf ihrem Track. Hier können nicht nur baden-württembergische und Deutsche Meisterschaften durchgeführt werden, die Kornwestheimer selbst müssen für ein Trainingslager nicht mehr auf die Bahn nach Stuttgart Bad Cannstatt reisen, sondern können das jetzt selbst stemmen. Es gab auch schon Anfragen von anderen Vereinen, die sich den Track anschauen oder Trainingseinheiten buchen wollen. Aber jetzt wollen die Kornwestheimer erst mal selbst ran. Zum Glück dauert es nicht mehr lang bis zum nächsten Höllenritt auf zwei Rädern.