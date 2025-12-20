Amsterdam hat einen, der in Hollywood ist weltberühmt und nun hat auch Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einen Schriftzug mit dem Stadtnamen. Wie es dazu kam und wo er genau steht.
20.12.2025 - 14:00 Uhr
Ein großformatiger Schriftzug mit dem Stadtnamen „Kornwestheim“ ist ab sofort in der Salamanderstadt unterwegs. Wie die Verwaltung mitteilt, ist die Idee für das 2,30 Meter hohe und 1,90 Meter breite Fotomotiv nach einem Besuch in Nagold entstanden, wo es ebenfalls einen entsprechenden Schriftzug gibt.