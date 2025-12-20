Amsterdam hat einen, der in Hollywood ist weltberühmt und nun hat auch Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) einen Schriftzug mit dem Stadtnamen. Wie es dazu kam und wo er genau steht.

Ein großformatiger Schriftzug mit dem Stadtnamen „Kornwestheim“ ist ab sofort in der Salamanderstadt unterwegs. Wie die Verwaltung mitteilt, ist die Idee für das 2,30 Meter hohe und 1,90 Meter breite Fotomotiv nach einem Besuch in Nagold entstanden, wo es ebenfalls einen entsprechenden Schriftzug gibt.

Berühmte Vorbilder gibt es zur Genüge, wie etwa Amsterdam oder Hollywood. In der Region hat unter anderem Sindelfingen einen ähnlichen Schriftzug. Im Kreis Ludwigsburg hat sich zuletzt Bietigheim-Bissingen zum 50-Jahr-Jubiläum selbst mit einem ähnlichen Fotomotiv beschenkt. Dort wandert aber nur der Kurzname „BiBi“ durch die Stadt.

Aktuell steht der Schriftzug in der Güterbahnhofstraße auf einer Brachfläche vor dem Parkhauseingang. Dort soll er noch bis Ende März zu sehen sein. Danach soll er an weiteren Standorten im Stadtgebiet Station machen und so immer wieder neue Kulissen für Fotos bieten.

In Bietigheim-Bissingen gibt es auch einen Schriftzug. Foto: Stadtverwaltung Bietigheim-Bissingen

„Der Schriftzug ist ein modernes, positives Statement für unsere Stadt. Er lädt dazu ein, Kornwestheim sichtbar zu machen – sei es auf Fotos, in den sozialen Medien oder einfach als Treffpunkt vor Ort. Gleichzeitig steigert er die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und macht unsere Stadt noch ein Stück erlebbarer“, sagt Lauxmann.

Dass die Anschaffung des 9000 Euro teuren Fotomotivs in eine Zeit der Haushaltseinsparungen fällt und damit vielleicht als unnötige Ausgabe angesehen wird, war dem OB bewusst. Man habe den Schriftzug aber schon länger bestellt und sei von dessen positiver Wirkung für die Stadt überzeugt.