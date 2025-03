Das People, ein Club, dem viele nachweinen, schloss nach 13 Jahren seine Türen. Aus. Vorbei. Eine Ära endete. Doch nur einen Tag später ging es an selber Stelle direkt weiter.

Denis Gugac rückte mit seinem Team und Handwerkern an, seitdem wird geplant, verwandelt und renoviert, was das Zeug hält. „Ich habe das Potential der Location, auch aufgrund der Terrasse, gleich erkannt und will aus der Bar so viel wie möglich herausholen.“

Kaffee und Kuchen statt Clubbing

Hier soll also schon bald eine neue Hybrid-Bar mit Tages- und Nachtbetrieb den Stuttgarter Stadtkern aufmischen, zum Apéro einladen und für frischen Wind in Form von Kaffee- und Kuchenduft in den ehemaligen Club-Räumlichkeiten sorgen.

Das Ausgehverhalten der jungen Menschen hat sich schließlich verändert. Und auch den Stuttgarter:innen gelüstet es immer öfter nach Daydrinking und Feierei am Vormittag. Und diesem Trend will sich auch Denis annehmen. Man müsse einfach mit der Zeit gehen, so der erfolgreiche Gastronom.

Fest steht auch: Diese Vorgehensweise macht sich bezahlt. Denn die Spots, bei denen der 31-Jährige mitmischt, sind erfolgreich und angesagt. Vom HiLife, über das Zubrovka, bis hin zur Schatzi-Bar auf dem Wasen. Die Läden laufen und sind beliebter wie geschnitten Brot.

Den ganzen Tag in der Hybrid-Bar

Comodo Studios, der Name verrät es, steht für Gemütlichkeit. „Hier wird sich vieles verändern, andere Farben, mehr Licht, ein Teppich. Die neue Hybrid-Bar soll dazu einladen, hier den ganze Tag zu verbringen“, lässt uns Denis wissen.

Man wolle südlichen Flair in Stuttgarts Innenstadt zaubern, durch die Terrasse, wo die Leute zum Apéro entspannt in den Abend starten und es sich gut lassen können. Sieben Tage die Woche wird Comodo Studios geöffnet haben, zum Wochenende darf dort gern auch getanzt werden – der alten Club-Konzession sei Dank.

Stuttgart etwas zurückgeben

„Ich bin gern in Stuttgart, weil es meine Heimat ist. Und wenn man der Stadt durch neue Spots, die man kreiert und die von den Leuten angenommen werden, etwas zurückgeben kann, dann macht mich das sehr happy“, freut sich der gebürtige Fellbacher.

Man müsse aber eben auch bereit sein, sich anzupassen und neue Wege zu gehen – vielleicht mal etwas riskieren. „Ich war immer der Typ, wenn ich eine Vision vor Augen habe, versuche ich es so auch umzusetzen. Und dafür braucht es manchmal einen längeren Atem.“

Frühling, Terrasse, Apéro

Mit großer Motivation freue man sich nun über steigende Temperaturen, die Lust auf Apéro auf der Terrasse machen. „Außerdem wollen wir in Sachen Kaffee gut aufgestellt sein. Wir sind gerade noch dran, den passenden Kaffee-Partner zu finden“, betont Denis.

„Es wird auch ein paar Kleinigkeiten zum Snacken geben.“ Und drinnen werden Plätze für bis zu 80 Gäste bereitstehen. Ob Wetter, Wünsche oder andere Gegebenheiten – man bleibe anpassungsfähig.

Comodo Studios, Eberhardstr. 6A, Stuttgart-Mitte, Eröffnung: Ende April/Anfang Mai geplant