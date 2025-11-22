Neuer Hebammenhilfevertrag „Viele Hebammen werden den Beruf an den Nagel hängen“
Eine Stuttgarter Hebamme berichtet von den Auswirkungen des neuen Vertrags auf ihren Beruf – und befürchtet, dass sich die Versorgung von Müttern verschlechtern wird.
Während es draußen regnet, ist es im Geburtshaus Stuttgart gemütlich – warmes Licht macht eine angenehme Atmosphäre in dem Raum mit großem Bett und Wickeltisch. An diesem Tag hat die zweifache Mutter Jana Jesse mit ihrer zweimonatigen Tochter ihre Hebamme Hannah Hien aufgesucht, um sie zu unterstützen – sonst ist es andersherum.