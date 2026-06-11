Neuer Mobility-Hub in Stuttgart: Staugefahr auf der B14 am Charlottenplatz

Für Teile des Stuttgarter Gemeinderats ist es schlicht ein Schildbürgerstreich. Gemeint ist die geplante Zufahrt zum neuen Mobility Hub, der auf dem Areal des früheren Breuninger-Parkhauses im Bohnenviertel entsteht. Im Gegensatz zu früher, soll die Ein- und Ausfahrt nicht mehr auf der Rückseite über die Esslinger Straße, sondern direkt von der Hauptstätter Straße, wie die B14 in diesem Abschnitt heißt, erfolgen. Dadurch befürchten einige Stadträte immer wieder Staus auf der Rampe zum Charlottenplatz. „Wir kennen die Probleme an der gegenüber liegenden Einfahrt in die Garage am Dorotheen-Quartier. Nun wiederholen wir das eins zu eins“, zeigen sich nicht nur Lucia Schanbacher (SPD) und Björn Peterhoff (Bündnis 90/Grüne) kritisch.

Seit Jahren sorgt die Zufahrt ins Dorotheen-Quartier für Diskussionen und Ärger. Das Problem: Beim Ein- und Abbiegen in die Tiefgarage müssen die Autofahrer die dortige Hauptradroute überqueren. „Die Situation ist eine absolute Katastrophe. Es ist kaum einzusehen, ob ein Radfahrer kommt“, sagt eine Autofahrerin. „Ohne, dass man komplett anhält geht gar nichts. Die Stadt sollte auf jeden Fall ein Stoppschild aufstellen“, ergänzt eine andere Stammkundin. Die Folge ist klar: Warten zu viele Autofahrer an der Einfahrt, staut sich der Verkehr häufig in die Hauptstätter Straße zurück. Verschärft wird das zu Stoßzeiten, wenn die Tiefgarage voll belegt ist und die Parkplatzsuchenden noch länger als üblich warten müssen.

SSB musste einmal knapp 100 Linienbusse umleiten

Und auch für die Radfahrer „bleibt stets ein schlechtes Gefühl“, sagt Pavel Kratochvil. Für den Rentner ein wirklich gefährlicher Abschnitt. Ein Problem sei aber auch, dass die Radfahrer auf der fast geraden Strecke „zu schnell unterwegs sind“. Aus Sicht des Radlers könnte ein Tempolimit helfen, „ansonsten habe ich auch keine Lösung“.

Durch die Einfahrt staut sich der Verkehr, die Bushaltestelle wurde daher bereits verlegt. Foto: Lichtgut/ Ferdinando Iannone

Das hat auch Folgen für den öffentlichen Nahverkehr. Vor einem Jahr mussten die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) an einem Samstag fast 100 Linienbusse umleiten , da die zentrale Haltestelle Dorotheenstraße der Linien 43 (Richtung Pragsattel), 44 (Richtung Westbahnhof) und 47 (Richtung Wilhelmsbau) wegen des Rückstaus nicht mehr angefahren werden konnte. Inzwischen hat die SSB darauf reagiert. Die Bushaltestelle wurde um rund 50 Meter weiter in Richtung Rathaus und damit nach der Ein- und Ausfahrt verlegt . „Es ist sehr viel besser geworden, davor war es eine Katastrophe“, weiß eine junge Mutter mit ihrem Kind, die die Haltestelle häufig nutzt. Die häufigen Verspätungen zu den Stoßzeiten gebe es aber immer noch.

Diese könnten ab Ende des Jahres auch auf der anderen Seite drohen, wenn der Breuninger Park, wie der neue Mobility Hub offiziell heißt, in Teilen in Betrieb geht. Denn dann wird auch die Rampe der B14 zum Charlottenplatz auf der Seite zum Bohnenviertel wieder für den Verkehr geöffnet. Das Problem: Auch dort sollen sich der Auto-, Bus- und Parkplatzsuchverkehr bei der Zu- und Abfahrt aufgrund der beengten Platzverhältnisse eine Fahrbahn teilen. Zu Stoßzeiten „könnte dies auch zu einem Rückstau führen“, räumte Jürgen Mutz, der Leiter des Tiefbauamts bei der Vorstellung der Pläne ein. Somit könnten sich auf beiden Seiten der B14 die gleichen Probleme ergeben.