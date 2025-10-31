Im kommenden Jahr geht ein neuer Nachtzug von Basel nach Kopenhagen und Malmö an den Start. Dieser hält auch in Baden-Württemberg – und ist von Stuttgart gut zu erreichen.
Mit dem Zug von Stuttgart nach Skandinavien reisen? Das war bislang mit viel Planung und Stress verbunden. Doch das ändert sich im kommenden Jahr. Wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bereits im Sommer angedeutet hatten und nun am Donnerstag offiziell bekanntgaben, geht am 15. April 2026 eine neue Nachtzugverbindung von Basel nach Kopenhagen und Malmö an den Start.